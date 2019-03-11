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Ömer Çelik: Tehditler Türkiye'nin kapısından içeriye girmez

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi alımına ilişkin "Bu konudaki açıklamaların sınırı aştığını, hatta F-35 programına Türkiye'nin katılımının yeniden değerlendirilmesi gibi izansız ve mantıksız bir noktaya vardığını, NATO müttefikliğine yakışmayan birtakım söylemler kullanıldığını görüyoruz. Bunlar doğru açıklamalar değil. Müttefikler arasında işler konuşularak halledilir. Bu şekilde tehditler Türkiye'nin kapısından içeriye girmez. Türkiye'de de kimse bunu duymaz." dedi.

11 Mart 2019 Pazartesi 15:00
Ömer Çelik: Tehditler Türkiye'nin kapısından içeriye girmez

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi alımına ilişkin "Bu konudaki açıklamaların sınırı aştığını, hatta F-35 programına Türkiye'nin katılımının yeniden değerlendirilmesi gibi izansız ve mantıksız bir noktaya vardığını, NATO müttefikliğine yakışmayan birtakım söylemler kullanıldığını görüyoruz. Bunlar doğru açıklamalar değil. Müttefikler arasında işler konuşularak halledilir. Bu şekilde tehditler Türkiye'nin kapısından içeriye girmez. Türkiye'de de kimse bunu duymaz." dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu, soruları yanıtladı.

Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi alımı konusunda ABD'den yapılan açıklamalara ilişkin Çelik, "Olayın büyük bir bilgi kirliliği içinde Türkiye'ye dönük bir tutum olarak geliştirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Tamamen bilgi hatalarıyla ve birtakım manipülasyonlarla yürütülmeye çalışılıyor." ifadesini kullandı.

Çelik, Türkiye'nin Suriye'deki gelişmeler nedeniyle hava savunma sistemi ihtiyacının en üst düzeye çıktığına işaret ederek, "patriot" füze sistemleri konusunda gerek teknoloji paylaşımı gerekse fiyat konusunda Türkiye'nin taleplerine olumlu karşılık verilmediğini hatırlattı.

- "Bu destek geçici olarak ortaya konuldu"

Hava sahası tehditlerine açık hale gelen Türkiye'nin, NATO müttefiklerince de desteklenmesi gerektiğini dile getiren Çelik, bu desteğin "palyatif ve geçici" olarak ortaya konulduğunu söyledi.

Çelik, Türkiye'nin NATO üyesi olarak milli güvenliğini garanti altına alacak birtakım arayışları sürdürdüğünü, Gaziantep'te ABD, Kahramanmaraş'ta Almanya, Adana'da Hollanda patriotlarının görev yaptığını ancak bunların geri çekildiğini, Türkiye'nin savunma ihtiyacını sürekli olarak karşılayacak bir mekanizmanın ortaya konulmadığını anlattı.

Kalıcı çözüm üretilmesinin önemine değinen Çelik, "Türkiye gibi bu coğrafyada yaşayan ve çatışmalı bölgelerle ciddi sınırı olan bir ülkenin hava savunma sistemini elde etmesi en öncelikli ihtiyaçlardan bir tanesidir. Arayışlar sonucunda Türkiye'nin ihtiyacını karşılayacak en mükemmel sistemin S-400 sistemleri olduğuna karar verilmiştir." diye konuştu.

- "Birtakım yanlış açıklamalar ortaya koyuyorlar"

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Patriot istediğimizde uygun bir şekilde vermeyenler, bugün ise S-400 alınması karşısında birtakım yanlış açıklamalar ortaya koyuyorlar. S-400 hava savunma sistemi Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde çok yönlü tehditlere süratle cevap verebilen, teknik özellikleri yüksek bir sistem." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin patriotların teknik özelliklerini Türkiye ile paylaşmayı reddettiğini ve sistemin maliyetinin de çok yüksek olduğunu aktaran Çelik, Rusya'nın verdiği teklifin ise fiyat, teslimat, ortak üretim ve teknoloji transferi konusunda Türkiye'nin beklentilerini karşıladığını ifade etti.

Çelik, buna Türkiye'nin olumlu yaklaştığını ve bu sürecin geride kaldığını belirterek, "Türkiye'ye dönük olarak maalesef vizyonsuz, içeriksiz birtakım yaptırım açıklamalarının hiçbir mantığı yok. Türkiye patriot almak istedi. Türkiye'ye verilmedi. Türkiye milli güvenlik ihtiyacını karşılamak için de birilerinin kaprislerini bekleyecek durumda değil." ifadelerini kullandı.

- "Türkiye'de de kimse bunu duymaz"

Bulgaristan, Yunanistan, Hırvatistan, Slovenya gibi NATO ülkesi ve yaklaşık 20 ülkeye S-300'ün satıldığına dikkati çeken Çelik, şöyle devam etti:

"Bunlara karşı yaptırım uygulamayanlar, söz konusu Türkiye olduğu zaman bundan bahsediyorlarsa, burada açık bir çifte standart vardır. Nitekim S-400'lerin ilk müşterileri de 2016 yılında Belarus, 2018 yılında Çin olmuştur. Arkasından Hindistan ve Suudi Arabistan'ın da bunlara talip olduğu düşünülmektedir. Hatta Hindistan geçen yıl Rusya ile yapılan bir anlaşma çerçevesinde 5 milyar doları aşan 5 adet S-400'ün satış sözleşmesini imzaladı. Şimdi bütün bunlar normal sayılırken, Türkiye'ye karşı bu şekilde bir tavır ortaya koyulması açık bir çifte standarttır. Türkiye'ye dönük olarak maalesef ortaya koyulan yanlış bir tutumdur. Bize karşı S-400 konusunda dayatma yapanlar ya da bu yanlış söylemleri kullananlar niçin NATO ülkesi olan Yunanistan'da, Bulgaristan'da, Slovakya'da S-300 varken, bunu normal karşılıyorlar? Mesele NATO üyeliği ise Bulgaristan, Yunanistan, Slovakya da bu kapsama giriyor.

NATO Genel Sekreteri, bu silah sistemlerinin menşeiyle ilgili olmadıklarını, önemli olan NATO savunma sistemi içindeki entegre savunmaya halel getirmeyecek, bunu güçlendirecek şekilde silah sistemlerini, her ülkenin kendisinin seçebileceğini söyledi. Dolayısıyla bu konudaki açıklamaların sınırı aştığını, hatta F35 programına Türkiye'nin katılımının yeniden değerlendirilmesi gibi izansız ve mantıksız bir noktaya vardığını, NATO müttefikliğine yakışmayan birtakım söylemler kullanıldığını görüyoruz. Bu konuda bir kere daha bu uyarımızı ortaya koyuyoruz. Bunlar doğru açıklamalar değil. Müttefikler arasında işler konuşularak halledilir, bu şekilde tehditler Türkiye'nin kapısından içeri girmez. Türkiye'de de kimse bunu duymaz."

(Sürecek)

 

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 15:00
  1. Kahramanmaraş
  2. Gaziantep
  3. Adana
  4. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
  5. S-400 hava savunma sistemleri

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