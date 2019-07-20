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Ömer Çelik: Kıbrıs Barış Harekatı zulme karşı barışı tesis etmek için yapılmıştır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Kıbrıs Barış Harekatı, zulme karşı barışı tesis etmek için yapılmıştır. Kıbrıs'taki kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağımızı, onların hukukunu her daim koruyacağımızı tüm dünyaya göstermiştir." dedi.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 14:53
Ömer Çelik: Kıbrıs Barış Harekatı zulme karşı barışı tesis etmek için yapılmıştır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından Kıbrıs Barış Harekatı'nın 45. yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu. Çelik, şunları kaydetti: 

"Kıbrıs Barış Harekatı, zulme karşı barışı tesis etmek için yapılmıştır. Kıbrıs'taki kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağımızı, onların hukukunu her daim koruyacağımızı tüm dünyaya göstermiştir. Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz."

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 14:53
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