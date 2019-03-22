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Ömer Çelik: Golan Tepeleri 1967'den beri İsrail'in işgali altında, Suriye toprağıdır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Başkan Trump çok kötü bir karar açıkladı. 'Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak tanıyacağız' dedi. Golan Tepeleri 1967'den beri İsrail'in işgali altında, Suriye toprağıdır.

22 Mart 2019 Cuma 21:32
Ömer Çelik: Golan Tepeleri 1967'den beri İsrail'in işgali altında, Suriye toprağıdır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "Başkan Trump çok kötü bir karar açıkladı. 'Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak tanıyacağız' dedi. Golan Tepeleri 1967'den beri İsrail'in işgali altında, Suriye toprağıdır.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 21:32
  1. Adana

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