Ömer Çelik: “Dünyanın gözdesi Bodrum felaketlerle anılıyor”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, dünyanın gözdesi olan Bodrum’un son zamanlarda sellerle, felaketlerle anıldığını kaydederek, “Bodrum’a olağanüstü bütçeler gönderilmesine rağmen yerinde saymaya devam ediyor” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Bodrum’da STK’larla düzenlenen toplantıya katıldı. Çelik, CHP’li Muğla ve Bodrum belediye başkanlarını eleştirdiği konuşmasında, “Bodrum bu toprakların, memleketin incisi olmuş bir yer. Bütün dünyanın gözdesi, Türkiye’nin gözdesi bir yer. Bodrum’un bu Allah vergisi güzelliklerini maalesef belediye eliyle sellerle, felaketlerle, insanların kaliteli bir hayat sürmesiyle orantılı olmayan işlerle yıllardır karartmış durumda buradaki belediye başkanlığı. Biraz önce belediye başkanımız, milletvekilimizle birlikte bu AVM’deki işyerlerini gezerken bir vatandaşımız dedi ki; bunları düzeltin dedi. Ben kendisine düzeltileceğini ve Tahir başkanın seçilmesi gerektiğini söyleyince o sırada bizde hiç olmayan bir şeyi yaptığımızı düşünmüş acaba partizanlık mı yapıyorlar diye bir soru sordu. ‘Yani kazanmasanız hizmet etmeyecek misiniz?’ dedi. Bende kedisine dedim ki, şimdiye kadar burada belediyeler bizim değildi fakat merkezi bütçeden, Muğla’dan Bodrum’a gönderilen bütçelere bakın olağanüstü bütçeler bunlar. Muğla’ya verilen önemin göstergesi Bodrum’a verilen önemin göstergesi inanılmaz şekilde merkezi hükümetimiz buraya Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminden itibaren ister belediye bizden olsun ister olmasın, her türlü yatırım yapılmıştır. Her türlü ihtiyacı karşılanmıştır ama tabi bugünün dünyası demokrasinin ve hizmetin yerelden parlatıldığı bir dünya. Yani siz merkezi hükümetten ne kadar ilgi gösterirseniz gösterin Muğla’ya ve Bodrum’a eğer orada yerel ve vizyoner bir belediye başkanı yoksa, bulunduğu yerden ileriye götürmek gibi kaygısı ve projeleri yoksa, maalesef o yer yerinde saymaya devam ediyor ve geriye gitmeye devam ediyor. Bodrum açısından böyle bir şey söz konusu” dedi.

“Bodrum turizmin önemli bir kenti”

Çelik Bodrum’un turizmin önemli kentlerinden biri olduğunu belirterek, “Bodrum bugün belki tek başına Türkiye’nin tüm turizm gelirini elde edebilecek şehrimiz. Bundan sonrada esasından Bodrum’a daha çok turist gelmesi değil, daha çok paralı turist gelmesine uğraşılması gerekir. Buraya daha çok imkan gelmesine uğraşılması gerekir. Bodrum dünyanın yükünü çeken bir yer değil tam tersine dünyaya yaşam veren bir yer olması gerekir. Şimdi benim Kültür ve Turizm Bakanlığı yaptığım dönemde de Bodrum’un tanıtılmasına Türkiye’nin tanıtılmasına ne kadar önem verilirse, İstanbul’un tanıtılmasına ne kadar önem verilirse, Antalya’nın tanıtılmasına nasıl ayrı önem verilirse Bodrum’un tanıtılmasına da ayrı önem verilir. Fakat siz istediğiniz kadar bütçe hazırlayın, istediğiniz kadar bütçe koyun, burayı istediğiniz kadar tanıtın, buradaki sel görüntüleri dünyaya yayıldığı andan itibaren bir belediye başkanın vizyonsuzluğunun bedelini bütün Bodrum halkı öder, bütün Türkiye öder” diye konuştu.

Konuşmasının ardından AK Parti üyeleri Çelik’le bir fotoğraf çektirmek için bir birleriyle yarıştı. Çelik, hiç kimseyi kırmadan herkesle teker teker fotoğraf çektirdi. Toplantının ardından Çelik Muğla’ya geçti.