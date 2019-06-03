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Ömer Çelik: ”Başından sonuna kadar bu cümleyi reddediyoruz ve kınıyoruz”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bir televizyon kanalında Türk askeri ve subayları için kullanılan ifadeler hakkında, ”Bu açıklamayı şiddetle kınıyoruz.

03 Haziran 2019 Pazartesi 21:50
Ömer Çelik: ”Başından sonuna kadar bu cümleyi reddediyoruz ve kınıyoruz”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bir televizyon kanalında Türk askeri ve subayları için kullanılan ifadeler hakkında, ”Bu açıklamayı şiddetle kınıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri Cumhurbaşkanımızın Başkomutanımızın talimatları doğrultusunda terörle mücadele konusunda her türlü terör örgütüne karşı bu derece güçlü bir mücadele verirken bu tip bir provokatif açıklama maalesef Türkiye’de eski alışkanlıkları depreştirmeye çalışan son derece talihsiz bir açıklama olmuştur” dedi.


AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, önceki gün toprağa verilen şehit Ercan Sanca’nın babaevine taziyeye gitti. Burada kurulan taziye çadırında şehidin babası Muharrem Sanca ile görüşen Çelik, başsağlığı mesajlarını iletti, şehit için dua etti. Ardından şehidin ailesiyle birlikte oruçlarını açtı. Ziyaretin ardından Çelik, bir televizyon kanalında Türk askeri ve subayları için sarf edilen sözleri kınayarak, ”Bu açıklamayı şiddetle kınıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri Cumhurbaşkanımızın Başkomutanımızın talimatları doğrultusunda terörle mücadele konusunda her türlü terör örgütüne karşı bu derece güçlü bir mücadele verirken bu tip bir provokatif açıklama maalesef Türkiye’de eski alışkanlıkları depreştirmeye çalışan son derece talihsiz bir açıklama olmuştur. Bugün Türkiye Cumhuriyeti ordusunda Fetullahçı terör örgütünün unsuları da temizlendikten sonra demokrasi sınavı vermiş yasalara bağlılığını milletimize bağlılığını devletimize bağlılığını göstermiş generaller görev yapmaktadır. Erinden generaline kadar hepsi bütünleşmiş bir şekilde kendilerinemilletimiz tarafından devletimiz tarafından verilen görevleri icra ediyorlar” dedi.


Çelik, şöyle devam etti:


“Başkomutanları Sayın Cumhurbaşkanımızdır. Birisinin tutup da Sayın Cumhurbaşkanımızın ismini zikrederek generallerimize hakaret gibi yanlışlık içinde olması asla kabul edilemez. Şiddetle kınadığımız bir açıklama. Bakın şimdi bir şehit astsubay kardeşimizin anmak için verilen iftar programında ona dua etmek için bulunuyoruz. Bu açıklama duyulduğu andan itibaren milletimizin her kesiminden büyük bir tepki almıştır. Cumhurbaşkanımız Türkiye’nin devlet başkanıolarak aynı zamanda ordularımızın başkomutanıdır. Tam bir birlik bütünlük içerisinde Türkiye terör mücadelesini sürdürmektedir. Geçmişten beri Türkiye’de bir takım provokatif durumları ortaya çıkarmak isteyen ordu üzerinden bu tip açıklamalar yaparak bunu gerçekleştirmeye çalışırlardı. Bu geçmişin hastalıklarından bir tanesidir. Çok uzun zaman evvel terk edilmiş hastalıktır. Maalesef yeniden bu şekilde nüksetmesi gibi bir teşebbüs ortaya çıktı. Söyleyeceğimiz şey şudur başından sonuna kadar bu cümleyi reddediyoruz ve kınıyoruz. Bugün terörle mücadele konusunda görevlerini yapan tüm Mehmetçiklere buradan bir kere daha selam ve saygılarımızı gönderiyoruz. Allah silahlı kuvvetlerimizi korusun. Onları terörle mücadele konusunda erinden en üst düzeydeki generaline kadar muhafaza etsin.”

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 21:50
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