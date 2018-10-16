Ömer Çatkıç FETÖ’den tahliye mi edildi? Ömer Çatkıç kimdir?

FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada tutuklu yargılanan eski milli kaleci Ömer Çatkıç'ın tahliyesine karar verildi. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) futbol yapılanmasına ilişkin, eski futbolcular Bekir İrtegün, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç ve Uğur Boral'ın da aralarında bulunduğu 6 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanıklardan Ömer Çatkıç'ın tahliyesine hükmedildi.

Ömer Çatkış kimdir?

ByLock kullandığı için gözaltına alınan Ömer Çatkıç 15 Ekim 1974 tarihinde dünyaya gelmiştir. Aslen Eskişehirli olan eski Milli kaleci Ömer Çatkıç faal futbol döneminde Eskişehirspor, Gaziantepspor, Bursaspor ve Antalyaspor formaları giymiştir. Futbola Eskişehirspor'un altyapısında başlayan Ömer Çatkıç, 1992-1993 sezonunda as takıma geçerek profesyonel kariyerine başladı.

6 sezon Eskişehirspor'da oynadıktan sonra1997-1998 sezonunun devre arasında Gaziantepspor'a transfer olarak Süper Lig'de forma giymeye başladı. Ondan sonra Bursaspor ve Gençlerbirliği takımlarında da oynadı. Türkiye Millî Futbol Takımı'nın dünya üçüncüsü olduğu 2002 Dünya Kupası'nın kadrosunda yer aldı. Millî takım sonrası Gaziantepspor'da oynamaya devam etti.

2008 yazında Antalyaspor ile sözleşme imzalamıştır. 2012 yılına kadar Antalyaspor takımında forma giyen Çatkıç, Antalyaspor'un kötü gidişatı ve takımın Hakan Arıkan'ı transfer etmesinin üzerine kadro dışı bırakılmıştır. Ömer Çatkıç 15 Ağustos 2012 tarihinde futbolu bıraktığını açıklamıştır.