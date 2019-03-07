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Ömer Arısoy pazarcı önlüğünü giyerek satış yaptı

Zeytinburnu’ndaki çarşamba pazarını ziyaret eden AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, pazarcı önlüğünü giyerek satış yaptı.

07 Mart 2019 Perşembe 09:13
Ömer Arısoy pazarcı önlüğünü giyerek satış yaptı

Zeytinburnu’ndaki Çarşamba pazarını ziyaret eden AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, pazarcı önlüğünü giyerek satış yaptı. 31 Mart yerel seçimleri öncesi siyasetin nabzını pazarda tuttu.



AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, Çırpıcı Mahallesi’nde kurulan çarşamba pazarını ziyaret etti. Pazarcı esnafı ve vatandaşlarla bir araya gelerek hayalindeki Zeytinburnu’ndan söz etti. Esnafa hayırlı işler dileyen Arısoy, pazar tezgahının arkasına geçerek pazarcı önlüğünü giydi.

 

Müşterilere sebze-meyve satışı yaptı.



Arısoy, pazar ziyaretinin ardından Nuripaşa Mahallesi’nde ‘Sevgi Yürüyüşü’ gerçekleştirdi. Elinde mikrofonla sokakları tek tek gezerek 25 farklı projesinden söz etti. Balkonlardan sarkıtılan sepetlere projelerin yer aldığı kitapçıkla beraber karanfil bıraktı. Çay ocağını ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

 

Sahilpark Evleri Sitesi sakinleriyle buluşan AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, akıllarda kalan soruları yanıtladı. Giresun PİR-BUL Derneği’nde istek ve önerilere kulak verdi.



AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, Kazlıçeşme Kültür Merkezi’nde aday tanıtım toplantısına katıldı. Burada yüzlerce Kastamonulu vatandaşla buluşan Arısoy’a, AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat ve dernek başkanları eşlik etti. Arısoy konuşmasında, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcılığı görevindeyken Kastamonu’ya yaptığı hizmetlerden bahsetti. Projelerini vatandaşlarla paylaşan Arısoy, “Bu memlekete hizmeti biz getirdik, yine biz getireceğiz” dedi.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 09:13
  1. Kastamonu
  2. İstanbul
  3. Giresun
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  5. kitap

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