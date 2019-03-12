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Ömer Arısoy: Hemşehrilerimiz adına profesyonelce iş arayacağız

AK Parti Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, ‘Malatyalı Hemşehri Buluşması’ programında en önemli projeleri arasında gördüğü Kariyer Merkezi’nden söz etti.

12 Mart 2019 Salı 09:06
Ömer Arısoy: Hemşehrilerimiz adına profesyonelce iş arayacağız

‘Sevgi Yürüyüşü’ etkinliği kapsamında Sümer Mahallesi’nde halkla buluşan AK Parti Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, ‘Malatyalı Hemşehri Buluşması’ programında en önemli projeleri arasında gördüğü Kariyer Merkezi’nden söz etti. Arısoy konuşmasında, “Hemşehrilerimiz adına profesyonelce iş arayacağız” dedi.



AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, Sümer Mahallesi’nde ‘Sevgi Yürüyüşü’ etkinliği gerçekleştirdi. Elinde mikrofonla sokakları tek tek gezerek balkonlardan sarkıtılan sepetlere 25 farklı projesinin yer aldığı kitapçıkla beraber karanfil bıraktı. Zeytinburnu’nda yaşayanların yeniden aynı yerde yaşamasını sağlayacak formüllerle kentsel dönüşüme bakışını açıklayan Arısoy, vatandaşlardan dua ve destek talep etti. Arısoy ‘Sevgi Yürüyüşü’ etkinliğinin ardından çay ocaklarını ziyaret ederek vatandaşların sorularını yanıtladı.



Kazlıçeşme Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Malatyalı Hemşehri Buluşması’ programına katılan AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, yüzlerce Malatyalı ile bir araya geldi. Malatyalı Meclis üyesi adayı, Mahmut Şengül’ün aday tanıtımının yapıldığı programa AK Parti İstanbul Milletvekilleri İffet Polat ve Halis Dalkılıç, Malatya Dernekler Federasyonu Başkanı Yılmaz Durmuş, Malatyalı İş Adamları Dernek Başkanı Yunus Aktaş ve Zeytinburnu Malatyalılar Derneği Başkanı Suat Sarıkaya katıldı. Programda gerçekleştirilen konuşmalarda AK Parti Zeytinburnu Adayı Arısoy için Malatyalılardan destek talep edildi.



Burada en önemli projeleri arasında gördüğü Kariyer Merkezi anlatan başkan adayı Ömer Arısoy, “Zeytinburnu’ndaki iş gücünü değerlendirmek, iş gücünü yönetmek ve daha çok istihdam sağlamak üzere Kariyer Merkezi’ni kuracağız. Hemşehrilerimiz adına profesyonelce iş arayacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 09:06
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