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OMEK Kağıt Rölyef Atölyesi sergisi sanatseverlerle buluştu

Odunpazarı Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (OMEK) Kağıt Rölyef Atölyesi katılımcılarının açtığı sergi,sanatseverlerle buluştu.

05 Mart 2019 Salı 16:04
OMEK Kağıt Rölyef Atölyesi sergisi sanatseverlerle buluştu

Odunpazarı Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (OMEK) Kağıt Rölyef Atölyesi katılımcılarının açtığı sergi,sanatseverlerle buluştu.


Devlet Güzel Sanatlar Galerisi’nde gerçekleştirilen sergi açılışına Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, atölye katılımcıları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Serginin açılış konuşmasını yapan Başkan Kurt, Odunpazarı Belediyesi’nin el sanatlarını ve el becerilerini geliştirmeye çalıştığını kaydetti. Önümüzdeki dönemde de Odunpazarı Belediyesi’nde bu faaliyetlerin artarak devam edeceğini belirten Başkan Kurt, “Şuana kadar 11 farklı mahallede halk merkezi açtık. Bunu, bütün mahallelerimize yayacağız. Her mahallede mutlaka bir halk merkezi olacak. Önümüzdeki hafta Emek Mahallesi’ne ikinci halk merkezini açacağız. Derdimiz, halkın içinde kalan sanat ve kültürü yakalayıp çıkarmak. Biraz sonra göreceğiniz eserler, gerçekten bu çalışmaların ürünü. İnsanlarımızın elinden tutulduğunda beceremeyeceği hiçbir iş yok. Ben, hem katılan sanatçılarımıza hem eğitmenimize çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Yeni sergilerde buluşmak üzere” dedi.


Konuşmaların ardından Başkan Kurt, Kağıt Rölyef Atölyesi eğitmeni ve katılımcıları kurdele keserek serginin açılışını gerçekleştirdi. Başkan Kurt ve beraberindekiler, Kağıt Rölyef Atölyesi katılımcıları tarafından yapılan bir birinden güzel rölyef tabloların bulunduğu sergiyi gezdi. Sergiyi gezerken eser sahiplerinden de bilgiler alan Başkan Kazım Kurt, eserlerin başındaatölye katılımcıları ile birlikte hatıra fotoğrafları çektirdi.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 16:04
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