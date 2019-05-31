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Ombudsman Malkoç: “Bir vatandaşımızın sorununu çözebiliyorsak o bize mutluluk ve memnuniyet verir”

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumunun kökleri mazide yer alan ancak kuruluşu yeni olan bir kurum olduğunu belirterek, "Bizim ana görevimiz devletle, idareyle vatandaşlar arasındaki sorunları mahkemelere intikal ettirmeden çözmek.

31 Mayıs 2019 Cuma 12:29
Ombudsman Malkoç: “Bir vatandaşımızın sorununu çözebiliyorsak o bize mutluluk ve memnuniyet verir”

Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumunun kökleri mazide yer alan ancak kuruluşu yeni olan bir kurum olduğunu belirterek, "Bizim ana görevimiz devletle, idareyle vatandaşlar arasındaki sorunları mahkemelere intikal ettirmeden çözmek. Eğer bize müracaat eden bir insan müracaat ettiğinde derdini, sıkıntısını biz yeteri kadar dinleyebiliyorsak ve üstüne çözüm de üretebiliyorsak bizim en çok mutluluk, memnuniyet duyduğumuz husus bu” dedi.


Liseler Arası İyi Yönetim İlkeleri Yarışması’nda konuşan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumunun kökleri mazimizde yer alan ancak kuruluşu yeni olan bir kurum olduğunun altını çizerek, "Kurumumuz tanındıkça milletimiz bizi seviyor. Sevdikçe şikâyetler artıyor, şikâyetlerin artmasından biz memnun oluyoruz. Çünkü bizim ana görevimiz devletle, idareyle vatandaşlar arasındaki sorunları mahkemelere intikal ettirmeden çözmek. Eğer bize müracaat eden bir insan müracaat ettiğinde derdini, sıkıntısını biz yeteri kadar dinleyebiliyorsak ve üstüne çözüm de üretebiliyorsak bizim en çok mutluluk, memnuniyet duyduğumuz husus bu” diye konuştu.


Kamu Denetçiliği Kurumunun vatandaşa verdiği hizmetin tamamen ücretsiz olduğunu ve kısa sürede kararlar aldıklarını ifade eden Malkoç, “İdarenin eylem ve işlemlerinde eksiklik, hata varsa mahkemeye gidip avukat tutmanıza gerek yok, harç ve pul parası ödemenize gerek yok. Bize başvurularda ücret almıyoruz” dedi.


Malkoç, “Kurumumuz idare karşısında sizin avukatlığınızı yaptığı gibi idarenin ve kamu kurumlarının da hasmı değil. Bizim kararlarımız neticede tavsiye kararı. Yani yol gösteren karar. İdareye rehberlik yapan karar. Bu açıdan da idarecilerle çok kolay rahat anlaşabiliyoruz” dedi.



"Türk gençliği dünya çapında işler yapacak"


Türk milletinin bin yıldır bu coğrafyada adalet ve hakkaniyet sayesinde kalıcı olduğunu ve kıyamete kadar da bu topraklarda olacağına inandığını söyleyen Malkoç, İyi Yönetim İlkeleri Ödül Töreni’ne katılan gençlere de şöyle seslendi:


“Siz kendinizi iyi yetiştiriyorsunuz. Eksiğimiz noksanımız var, bunları ortaya koyacağız. Ama kendimize haksızlık yapmayacağız. Bakın dünyanın en büyük havalimanını yapan mühendisler bizim okullarımızdan yetişti. Veya savunma sanayiinde insansız hava aracını yapan mühendisler bizim okullarımızdan yetişti. Ama sizler sadece Türkiye çapında değil, dünya çapında olacaksınız.”


Ödül törenine Başdenetçi Malkoç’un yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, ilçe milli eğitim müdürleri, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 12:29
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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