0553 313 94 23

Omar'ın durumunu sorgulayan sunucunun programı askıya alındı

Fox News sunucusu Jeanine Pirro'nun programının, "Ilhan Omar'ın başörtülü olması nedeniyle ABD anayasasına uygunluğunu" sorgulayan yorumları nedeniyle askıya alındığı belirtildi

17 Mart 2019 Pazar 21:20
Omar'ın durumunu sorgulayan sunucunun programı askıya alındı

NEW YORK (AA) - ABD'de, Kongrenin ilk başörtülü Müslüman üyesi Ilhan Omar'ın, "inancı nedeniyle ülke anayasasına uygunluğunu" sorgulayan sunucu Jeanine Pirro'nun programının askıya alındığı bildirildi.

CNN'in haberine göre, Fox News, ay başında Ilhan Omar'ın başörtüsü ve inancına ilişkin anayasaya uygunluk yorumlarında bulunan Pirro'nun "Justice with Jeanine" isimli programını askıya aldı.

Pirro'nun normal yayın akışında yer alan dün geceki programı da yayınlanmadı.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump, Pirro'nun programının askıya alınmasına Twitter üzerinden tepki gösterdi.

Trump, konuya ilişkin Twitter paylaşımında, "Pirro'yu geri getirin. Sevgili ortakları sahte haberler basını ile yakından çalışan radikal solcu Demokratlar, ülkemizin çoğunluğunu susturmak için her yolu deniyor." değerlendirmesinde bulundu.

Pirro, 9 Mart'ta yayımlanan programının bir bölümünde Kongre üyesinin başörtüsü taktığını belirterek, "Omar'ın dini inançlarının ABD Anayasası ile çeliştiğini" iddia etmişti.

Fox News'ten konuya ilişkin, "Jeanine Pirro'nun Ilhan Omar hakkındaki yorumlarını şiddetle kınıyoruz. Pirro'nun yorumları, kanalımızın görüşlerini yansıtmıyor ve konuyla ilgileniyoruz." açıklaması yapılmıştı.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 21:20
  1. ABD
  2. Anayasa
  3. İlhan Omar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Oğlunun cenaze törenine kelepçeli olarak katıldı
    1. Oğlunun cenaze törenine kelepçeli..
    2. Milliler toplanmaya başladı
    3. Bakan Varank: "Batman’ı en temel..
    4. MFÖ konseri, Yeni Zelanda'daki terör..
    5. İran duyurdu: Türkiye ile ortak..
    6. Futbol: Spor Toto Süper Lig'de görünüm
    7. Kars'ta iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
    8. Galatasaray deplasmandaki 6...
    9. BBP Genel Başkanı Destici, Ülkü..
    10. Omar'ın durumunu sorgulayan sunucunun..
    11. Badou Ndiaye’de son iki haftadır boş..
    12. 59 yaşındaki adam darp edilerek..
    13. AK Parti'nin Antalya mitingi
    14. Alparslan Türkeş'in oğlu Kutalmış..
    15. Galibiyet golü Feghouli’den
    16. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    17. Spor Toto Süper Lig: Bursaspor: 2 -..
    18. Şanlıurfa’da yasa dışı bahis..
    19. Cimbom'dan müthiş dönüş!
    20. Mbaye Diagne bu sezonki 23. golünü attı
    21. Galatasaray, Başakşehir’in puan..
    22. Galatasaray ligdeki yenilmezlik..
    23. Ndiaye ve Luyindama Yeni Malatyaspor..
    24. Bingöl-Karlıova karayolunda heyelan
    25. Anadolu Yıldızları Analig Yüzme..
    26. Sulama kanalına düşen ineği itfaiye..
    27. Hentbol: Toplu sonuç
    28. İngiltere'deki bıçaklı saldırıda terör..
    29. Bakan Selçuk, Sarıkamış’ta..
    30. 2019 Türkiye Off-Road Şampiyonası
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    Rant tartışması büyüyor! Melih Gökçek Kılıçdaroğlu'nu Twitter'dan bombaladı
    İbrahim Kalın çok sert konuştu! 'Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin!'
    İbrahim Kalın çok sert konuştu! 'Gücünüz yetiyorsa buyurun gelin!'
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Yeniden hortladı! Tarikatları kışkırtmak için...
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Guaido petrol şirketinin kontrolünü eline geçirdi
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?
    Daha beyaz perdeler için bu yöntemleri deneyin | Beyaz perdeler nasıl yıkanır?

    Günün Karikatürü

    17 Mart 2019
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    O terörist için mahkemeden ilk karar!
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu
    TOKİ projelerinin detayları belli oldu