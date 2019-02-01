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Omar'ın ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesine seçilmesi

ABD Temsilciler Meclisi üyeleri İlhan Omar ve Müslüman karşıtı Lee Zeldin arasında Omar'ın Meclisin Dış İlişkiler Komitesine seçilmesi sonrasında tartışma çıktı- Omar'ın Dış ilişkiler komitesine seçilmesinden rahatsız olan Zeldin, Omar'ı "Yahudi ve İsrail karşıtı" olmakla suçladı- Meclis üyesi Omar:- "Onu (Zeldin) mazur görün. Sonuçta yanında zorbalarla nasıl mücadele edeceğini bilen Müslüman bir kadın meslektaşı olacağı gerçeğine uyanıyor. Onu çıldırırken izlemek keyifli olacak"

01 Şubat 2019 Cuma 00:18
Omar'ın ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesine seçilmesi

WASHINGTON (AA) - ABD Temsilciler Meclisi üyeleri İlhan Omar ve Müslüman karşıtı Lee Zeldin arasında Omar'ın Meclisin Dış İlişkiler Komitesine seçilmesinin ardından tartışma yaşandı.

ABD Kongresine giren ilk başörtülü Müslüman kadın unvanını taşıyan Somali asıllı Omar'ın Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesine seçilmesi, Cumhuriyetçi Meclis üyesi Lee Zeldin'i rahatsız etti.

Omar'ın komiteye seçilmesine Twitter'dan tepki gösteren komitenin kıdemli üyesi Cumhuriyetçi Zeldin, "Yeni meclis üyesi İlhan Omar'ın ABD'nin dış politikasına yön veren bu komiteye seçildiğini öğrendim. Meclisteki Demokratların neyi güçlendirdiğini izlemek çılgınlık." ifadesini kullandı.

Zeldin, ayrıca, Omar'ı "ileri derecede Yahudi ve İsrail aleyhtarlığıyla" suçlayarak, "terörist" olarak tanımladığı Filistinlilerin yanı sıra DEAŞ terör örgütü için de üzüldüğünü ima etti.

Zeldin'in bu paylaşımına cevap veren Omar ise "Onu (Zeldin) mazur görün. Sonuçta yanında zorbalarla nasıl mücadele edeceğini bilen Müslüman bir kadın meslektaşı olacağı gerçeğine uyanıyor. Onu çıldırırken izlemek keyifli olacak." ifadesini kullandı.

- Zeldin, Müslüman karşıtlığıyla tanınıyor

Müslümanlara karşı tutumuyla tanınan Yahudi Temsilciler Meclisi üyesi Zeldin'in, sık aralıklarla Filistin asıllı Meclis üyesi Rashida Tlaib ve Omar'ı hedef alan açıklamalarda bulunması dikkati çekiyor.

Zeldin, Tlaib ve Omar’ın "Filistin İçin İsrail'i Boykot Girişimi" olarak bilinen BDS hareketine destek verdikleri gerekçesiyle geçen ay Meclise "İsrail ve Yahudi karşıtı" söylem ve eylemleri kınayan bir yasa tasarı sunmuştu.

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 00:18
  1. "Yahudi ve İsrail karşıtı"
  2. ABD Temsilciler Meclisi
  3. İlhan Omar
  4. Lee Zeldin
  5. tartışma

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