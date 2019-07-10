Olympos sahilindeki seyyar satıcı denetimi Kumluca Belediyesi Zabıta Ekipleri Olympos sahilindeki seyyar işgalcileri denetledi.

Kumluca Belediyesi Zabıta Ekipleri Olympos sahilindeki seyyar işgalcileri denetledi.

Denetimlerde sahilde izinsiz ve yasal olmayan şartlarda gıda ve deniz malzemeleri satan seyyar satıcıların malzemelerine el konuldu. Ekipler tarafından 10 adet şemsiye, 5 adet kanoya el konuldu Sağlıksız şekilde açıkta satılan midyeler imha edildi.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu; “Zabıta Ekiplerimiz Olympos sahilindeki seyyar işgalcilere dur dedi. Dünyaca ünlü Olmypos Plajımıza gelen yerli ve yabancı misafirlerimizi sağlıksız gıdalardan korumak ve esnaflarımıza karşı yapılan haksız rekabeti önlemek için izinsiz satışlar konusunda denetimler yaptırdık. Denetimlerimiz belirli aralıklarla devam edecektir” dedi.

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