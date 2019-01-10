Ölümüyle Diriliş Ertuğrul hayranlarını üzen oyuncudan son dakika kararı!

Ekranların sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'da, Ertuğrul'un eşi ve Osmanlı'nın kurucusu Osman Gazi'nin annesi Halime Hatun rolüne hayat veren Esra Bilgiç Töre'nin diziden ayrılışı bir hayli olaylı olmuştu. "Halime Sultan karakterine, yeni sezon hikayesinin değiştirilecek olması sebebiyle son verdik." diye sevenlerine açıklama yapan güzel oyuncu, Kraliyet Sanat Akademisi'ne kabul edildi.

Londra'da bulunan Kraliyet Sanat Akademisi’ne (The Royal Academy of Arts) gidecek olan Töre, kendisini geliştirecek. Oyunculuğunun üzerine bir şeyler daha koymak üzere Birleşik Krallık’a gitmeye hazırlanan Töre, öğrenmenin yaşının olmadığının altını çizdi. Türkiye'den ayrılacak olan güzel oyuncunun sevenleri bu duruma hem sevindi hem üzüldü.

Oyunculuk yanında dans ve müzik dersleri de alacak

Son olarak Kanal D'de yayınlanan ve reytinglere yenik düştükten sonra 6. bölümde final yapan Bir Umut Yeter dizisinde rol alan güzel oyuncu, Londra’da oyunculuk eğitiminin yanı sıra müzik ve dans dersleri de alacak.

Eğitimi için bir süre ekranlardan uzak kalacak olan Esra Bilgiç, 2017 yılında futbolcu Gökhan Töre ile evlenmişti.

Diriliş Ertuğrul, ilk televizyon deneyimi

Hacette Üniversitesi Arkeoloji bölümü ve Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde eğitim alan Esra Bilgiç'in ilk televizyon deneyimi "Diriliş: Ertuğrul" adlı dizide Ertuğrul Gazi'yi canlandıran Engin Altan Düzyatan'ın eşi rolünde Halime Hatun karakterini canlandırdı.