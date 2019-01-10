0553 313 94 23

Ölümüyle Diriliş Ertuğrul hayranlarını üzen oyuncudan son dakika kararı!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan reyting rekortmeni Diriliş Ertuğrul dizisinde geçtiğimiz sezon 'Halime Sultan' karakterine hayat veren Esra Bilgiç Töre, sanat eğitimi almak için Türkiye'den ayrılıyor.

10 Ocak 2019 Perşembe 17:33
Ölümüyle Diriliş Ertuğrul hayranlarını üzen oyuncudan son dakika kararı!

Ekranların sevilen dizisi Diriliş Ertuğrul'da, Ertuğrul'un eşi ve Osmanlı'nın kurucusu Osman Gazi'nin annesi Halime Hatun rolüne hayat veren Esra Bilgiç Töre'nin diziden ayrılışı bir hayli olaylı olmuştu. "Halime Sultan karakterine, yeni sezon hikayesinin değiştirilecek olması sebebiyle son verdik." diye sevenlerine açıklama yapan güzel oyuncu, Kraliyet Sanat Akademisi'ne kabul edildi.

Londra'da bulunan Kraliyet Sanat Akademisi’ne (The Royal Academy of Arts) gidecek olan Töre, kendisini geliştirecek. Oyunculuğunun üzerine bir şeyler daha koymak üzere Birleşik Krallık’a gitmeye hazırlanan Töre, öğrenmenin yaşının olmadığının altını çizdi. Türkiye'den ayrılacak olan güzel oyuncunun sevenleri bu duruma hem sevindi hem üzüldü.

Oyunculuk yanında dans ve müzik dersleri de alacak

Son olarak Kanal D'de yayınlanan ve reytinglere yenik düştükten sonra 6. bölümde final yapan Bir Umut Yeter dizisinde rol alan güzel oyuncu, Londra’da oyunculuk eğitiminin yanı sıra müzik ve dans dersleri de alacak.

Eğitimi için bir süre ekranlardan uzak kalacak olan Esra Bilgiç, 2017 yılında futbolcu Gökhan Töre ile evlenmişti. 

Diriliş Ertuğrul, ilk televizyon deneyimi

Hacette Üniversitesi Arkeoloji bölümü ve Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde eğitim alan Esra Bilgiç'in ilk televizyon deneyimi "Diriliş: Ertuğrul" adlı dizide Ertuğrul Gazi'yi canlandıran Engin Altan Düzyatan'ın eşi rolünde Halime Hatun karakterini canlandırdı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 17:33
  1. Diriliş Ertuğrul
  2. Esra Bilgiç Töre
  3. Flaş karar
  4. Halime Hatun
  5. Diriliş Ertuğrul son dakika

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı
    1. Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı
    2. Rusya Suriye'de hangi bölgelerde..
    3. Kardeşini el arabasıyla taşıyan dedeye..
    4. Kaçırdıkları erkeğe tecavüz edip,..
    5. ABD'den kafa karıştıran Suriye..
    6. GÜNCELLEME - Edirne'de ormanlık alanda..
    7. İSG koşullarını iyileştiren projelere..
    8. Almanya mülteci gençlerin yaşını..
    9. Türkiye Büyükler Serbest Güreş..
    10. Balkondan düşen kişinin bacağı demire..
    11. ÖKK darbe girişimi davası
    12. Ölümüyle Diriliş Ertuğrul hayranlarını..
    13. Kuzey Ege'de kuvvetli lodos
    14. Birlikte yaşadığı eski eşi tarafından..
    15. Lucescu'dan teknik direktör Hakan..
    16. Çaykur Rizespor'da ayrılık
    17. İDO seferleri iptal edildi!
    18. Mısır'ın eski cumhurbaşkanı..
    19. Kızılay 'Acil Duyuru' yayınladı
    20. Ege Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı
    Türkiye'nin gündemindeki Palu ailesine baskın!
    Türkiye'nin gündemindeki Palu ailesine baskın!
    İzmir'de rezalet! Sözde doktor, muayeneye gelen kadınların görüntülerini çekti... Gözaltında
    İzmir'de rezalet! Sözde doktor, muayeneye gelen kadınların görüntülerini çekti... Gözaltında
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi

    Günün Karikatürü

    10 Ocak 2019
    Akit gündeme getirmişti... Erdoğan’dan ‘Palu ailesi’ talimatı!
    Akit gündeme getirmişti... Erdoğan’dan ‘Palu ailesi’ talimatı!
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye