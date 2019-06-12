0553 313 94 23

Ölümün ardından şoke eden iddia!

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Mogan Gölü'nde bulunan cansız bedenin, lise öğrencisi Adalet Ş.'ye (14) ait olduğu belirlendi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 06:18
Ölümün ardından şoke eden iddia!

Mogan Gölü yüzeyinde çevredekilerce dün akşam saatlerinde görülen ceset, polis ekipleri tarafından sudan çıkarıldı. Hastane morguna götürülen cesedin, anadolu lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Adalet Ş.'ye ait olduğu belirlendi.

Adalet Ş.'nin yapılan otopsisinde, vücudunda yara izine rastlanmadı. Adalet Ş.'nin montu, telefonu ve kişisel eşyaları ise göl kenarında bulundu. Adalet Ş.'nin telefonunda yapılan incelemede, intihar notu olduğu görüldü.

Adalet Ş.'nin, dün öğleden sonra, Mogan Gölü kenarında gezintiye çıktığı, bir süre sonra da montunu çıkarıp, suya atladığı ileri sürüldü. Adalet Ş.'nin ailesinin, ders notları kötü olan kızlarına, "Sınıfta kalırsan seni zorla evlendiririz" dediği iddiası, sosyal medyada yer aldı. Adalet Ş.'nin yakınları ise bu iddianın doğru olmadığını söyledi.

Adalet Ş. için bugün Karagedik Mahallesi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Adalet'in babası Raşit Ş., ağabeyi Ahmet Ş. taziyeleri kabul etti. Cenazeye kızın yakınları ve çok sayıda kişi de katıldı. Adalet Ş.'nin cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 05:10
  1. ankara
  2. mogan gölü
  3. göl

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    HDP'li isimden skandal İzlanda paylaşımı... Haddini aştı!
    1. HDP'li isimden skandal İzlanda..
    2. Uber'in ‘‘uçan taksi’’ hizmeti..
    3. Yönetime sızmışlar... Casus şoku!
    4. Kardeşi ile tartıştı, dehşet saçtı
    5. ABD'ye sert sözler: Kabul edemeyiz...
    6. İstanbul'da ilginç olay... Panikle..
    7. Ölümün ardından şoke eden iddia!
    8. Feci kaza! 2 kişi öldü, 16 kişi..
    9. 12.06.2019 Günün âyet ve hadisi
    10. Kırıkkale’de trafik kazası: 2 ölü, 17..
    11. Fener alayı yürüyüşü yapıldı
    12. Simav’a şehit ateşi düştü
    13. Avrupa Şampiyonası Elemeleri’nde toplu..
    14. Gece yarısı Suriye sınırına asker..
    15. Bakan Soylu: İstanbul'da Gezi..
    16. Uluslararası anlaşmaların..
    17. Şenol Güneş: “2020 Avrupa..
    18. Elazığ’da FETÖ operasyonu: 3 gözaltı
    19. Kirazlı yeniden ilgi odağı oldu
    20. Başkan Günel, kadın girişimi..
    21. İzmir'de bir kişi evinde ölü bulundu
    22. Kuşadası’nda trafik kazası, 1 yaralı
    23. Uydukent’in sorunları kökünden..
    24. Kuşadası Belediyesi’nin kurumsal..
    25. Davutlar’da silahlı saldırı, 1 kişi..
    26. Erik Hamsen: “Birlikte güçlü kaldık ve..
    27. Ankara’da 5 saat arayla 2 deprem
    28. Birlik oldular gençleri evlendirdiler
    29. İzlanda-Türkiye maçının ardından
    30. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem..
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Ünlü istihbaratçı “Gülen İntihar Etti” iddialarını yorumladı: FETÖ'de hırsızlık kavgası var
    Ünlü istihbaratçı “Gülen İntihar Etti” iddialarını yorumladı: FETÖ'de hırsızlık kavgası var
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    Merakla bekleniyordu! Erdoğan'dan İstanbul kararı
    Merakla bekleniyordu! Erdoğan'dan İstanbul kararı
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu