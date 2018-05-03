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Ölümü maruldan oldu!

ABD'de ilginç bir olay yaşandı. California eyaletinde yediği maruldaki koli basili bakterisi yüzünden bir kişi hayatını kaybetti.

03 Mayıs 2018 Perşembe 12:13
Ölümü maruldan oldu!

California'da koli basili yüzünden bir kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, Yuma, Arizona bölgesinden olmadığı sürece hiçbir yerden marul satın almamaları konusunda insanları uyardı.

UZMANLAR UYARMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda ABD'de koli basili salgını yüzünden uzmanlar marul tüketilmemesi gerektiğini açıklamıştı.

İLK ÖLÜM

ABD Ulusal Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), 25 eyalette toplam 121 kişinin hastalandığını açıkladı. Ülke çapında gıda zehirlenmesi salgınına neden olan koli basiliye bağlı olarak ilk kişi öldü.
Yetkililer cuma gününden bu yana en az üç farklı eyalette ( Massachusetts, Utah ve Kentucky) daha hastalığın meydana geldiğini duyurdu.

KOLİ BASİLİ NEDİR?

Koli basili, karın ağrısı, bulantı kusma ve kanlı ishalle seyreden ciddi enfeksiyonlara neden olur. Koli basilinin yüzlerce çeşidinden birkaç tanesi gıdalar ve sular ile bulaşan salgınlara yol açar.
Koli basili genellikle hayvanlardan insanlara bulaşır. Az pişmiş sığır etleri, özellikle hamburger, kirli su veya gübreyle kirlenmiş sebze ve meyve, pastörize olmamış süt ve süt ürünleri ve sığırlar ile uğraşan kişiler risk altındadır.

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 12:13
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