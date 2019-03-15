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Ölümlü trafik kazasına karışan sürücü yakalandı

Ankara'da bir kişinin öldüğü trafik kazasına karışan ve kaçan otomobil sürücüsü yakalandı

15 Mart 2019 Cuma 20:48
Ölümlü trafik kazasına karışan sürücü yakalandı

ANKARA (AA) - Başkentte bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına karışan ve daha sonra kaçan otomobil sürücüsü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 13 Mart'ta gece saatlerinde, İsmail Arıkan idaresindeki 06 AR 5000 plakalı lüks otomobil, Çankaya ilçesi Ziaur Rahman Caddesi'nde, Nevzat Çakır (59) yönetimindeki 06 T 6628 plakalı ticari taksiyle çarpıştı.

Kazada yaralanan Çakır kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamazken, Arıkan ise olay yerinden kaçtı.

Yaralı İsmail Arıkan'ın tedavisinin bir özel hastanede yapıldığı bilgisine ulaşan ekipler, söz konusu hastanede Arıkan'ı bulamadı.

Telefonundan da kendisine ulaşılamayan Arıkan, daha sonra Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmayla gözaltına alındı.

Sanayide oto yedek parçacısı olduğu öğrenilen zanlı Arıkan, ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 20:48
  1. Çankaya
  2. Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü
  3. Lüks Otomobil
  4. trafik kazası
  5. Ziaur Rahman Caddesi

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