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Ölümlü trafik kazasına karışan sürücü tutuklandı

Ankara'da aynı aileden 2 kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı trafik kazasına karışıp olay yerinden kaçtığı iddia edilen sürücü tutuklandı

29 Kasım 2018 Perşembe 19:39
Ölümlü trafik kazasına karışan sürücü tutuklandı

ANKARA (AA) - Ankara'da aynı aileden 2 kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı trafik kazasına karışıp olay yerinden kaçtığı iddia edilen sürücü tutuklandı.

Yenimahalle ilçesinde dün sabah saatlerinde anne Menekşe Ülkeroğlu ile oğlu Sedat Ülkeroğlu'nun hayatını kaybettiği, baba Aziz Ülkeroğlu'nun ise yaralandığı trafik kazasına karışıp olay yerinden kaçtığı, daha sonra Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim olduğu belirtilen lüks otomobilin sürücüsü Osman Bolat, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Savcılık ifadesinin ardından şüpheli, "taksirle adam öldürme" suçundan tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Hakimlikteki sorguda Osman Bolat'ın avukatı Yasin Beşir Vural, müvekkilinin olay esnasında alkollü olmadığını ve iddia edilenin aksine kaçmadığını, en yakın emniyet birimine gittiğini savundu. Vural, müvekkilinin serbest bırakılmasını talep etti.

Hakimlik, şüphelinin "taksirle adam öldürme" suçundan tutuklanmasına hükmetti.

- Olay

Kuzey Ankara Çevre Yolu'nun Etlik istikametinden Batıkent yönüne giden Osman Bolat idaresindeki 06 AK 9460 plakalı lüks otomobil, dün, Hurdacılar mevkisinde aynı yönde seyir halinde olan Aziz Ülkeroğlu'nun kullandığı 06 DV 2801 plakalı araca arkadan çarpmıştı.

Baba Ülkeroğlu kazadan yaralı kurtulurken araçtaki eşi Menekşe ile oğlu Sedat hayatını kaybetmişti.

Kazaya neden olan lüks otomobilin sürücüsü Osman Bolat olay yerinde aracını bırakarak kaçmış, ardından Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim olmuştu.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 19:39
  1. Ankara
  2. Menekşe Ülkeroğlu ile oğlu Sedat Ülkeroğlu
  3. trafik kazası

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