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Ölümlü trafik kazasına karışan sürücü teslim oldu

Ankara'da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2 kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı kazaya karışıp olay yerini terk eden sürücü emniyete teslim oldu

28 Kasım 2018 Çarşamba 19:16
Ölümlü trafik kazasına karışan sürücü teslim oldu

ANKARA (AA) - Ankara'da meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 2 kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı kazaya karışıp olay yerini terk eden sürücü emniyete teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesinde sabah saatlerinde anne Menekşe Ü. ile oğlu Sedat Ü'nün hayatını kaybettiği, baba Aziz Ü'nün ise yaralandığı trafik kazasına karışıp olay yerinden kaçan lüks otomobilin sürücüsünün yakalanması için Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Plakasından aracın bir matbaacılık şirketine ait olduğunu tespit eden ekipler, şirket sahibi Osman B. ile irtibata geçti.

Kazaya kendisinin karıştığını doğrulayan Osman B. avukatıyla öğle saatlerinde Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu.

Osman B'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

- Olay

Kuzey Ankara Çevre Yolu'nun Etlik istikametinden Batıkent yönüne giden Osman B. idaresindeki 06 AK 9460 plakalı lüks otomobil, sabah saatlerinde Hurdacılar mevkisinde aynı yönde seyir halinde olan Aziz Ü'nün kullandığı 06 DV 2801 plakalı araca arkadan çarpmıştı.

Baba Aziz Ü, kazadan yaralı kurtulurken araçtaki eşi Menekşe Ü. ile oğlu Sedat Ü. hayatını kaybetmişti.

Kazaya neden olan lüks otomobilin sürücüsü Osman B. ise olay yerinde aracını bırakarak kaçmıştı.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 19:16
  1. Kuzey Ankara Çevre Yolu
  2. trafik kazası
  3. Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü

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