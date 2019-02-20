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Ölümlü trafik kazası şüphelisine 15 yıla kadar hapis istendi

Bakırköy'de sokak arasında aracıyla çarptığı Aynur Meriç'in ölümüne ve 2 kişinin de yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle Engin Erkurt hakkında "taksirle ölüme ve yaralamaya neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle dava açıldı

20 Şubat 2019 Çarşamba 11:21
Ölümlü trafik kazası şüphelisine 15 yıla kadar hapis istendi

İSTANBUL (AA) - Bakırköy'de sokak arasında aracıyla çarptığı Aynur Meriç'in ölümüne ve 2 kişinin de yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle hakkında "taksirle ölüme ve yaralamaya neden olmak" suçundan dava açılan sanık Engin Erkurt'un 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 10 Ekim 2018'de sanık Engin Erkurt'un sevk ve idaresindeki aracın, Kartaltepe'de bir sokakta park halindeki bir aracın arkasından yaya olarak ilerleyen Şükriye Toykan'a çarptığı belirtilerek, Toykan'ın çarpmanın etkisiyle aracın sol yanına savrulduğu anlatıldı.

İddianamede, sanık Erkurt'un aracının daha sonra mavi renkli bir kamyona çarparak kaldırıma çıktığı, park halindeki başka araçlara da çarptığı kaydedildi.

Erkurt'un kullandığı aracın başka araçlar arasından kaldırıma çıkmakta olan mağdur Münire Zuhal Özel ile maktul Aynur Meriç'e çarptığı aktarılan iddianamede, maktul Aynur Meriç'in hastanede beyin kanamasına bağlı hayatını kaybettiği, müştekiler Şükriye Toykan ve Münire Zuhal Özel'in yaralandığı belirtildi.

İddianamede yer verilen sanık ifadesinde, annesiyle kavga ettiğini, olayı hatırlamadığını savundu.

İddianamede, sanık Engin Erkurt'un "taksirle ölüme ve yaralamaya neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sanık Erkurt'un yargılanmasına, ilerleyen günlerde Bakırköy 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 11:21
  1. Aynur Meriç
  2. Bakırköy
  3. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı
  4. iddianame

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