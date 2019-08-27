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"Olumlu gelişmelerin anahtarı Washington'un elinde"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani:-"Yaptırımları sona erdirmedikleri ve seçtikleri yanlış yolu terk etmedikleri sürece İran ve ABD ilişkileriyle ilgili hiçbir olumlu gelişmeye şahit olmayacağız. Olumlu gelişmelerin anahtarı Washington'un elindedir"

27 Ağustos 2019 Salı 10:36
"Olumlu gelişmelerin anahtarı Washington'un elinde"

TAHRAN (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD-İran ilişkilerinde olumlu gelişmelerin anahtarının Washington'un elinde olduğunu ve bunun için öncelikle yaptırımların kaldırılmasının gerektiğini söyledi.

Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen 31 eyalette 110 bin konut projesiyle ilgili törende yaptığı konuşmada gündemdeki konuları değerlendirdi.

ABD'ye nükleer anlaşmaya dönmesi ve seçtiği yolu değiştirmesi çağrısında bulunan Ruhani, "Karşılıklı saygıyla devrimimizi tanımalı ve hatalarından dönerek yönetim sistemimizi resmi olarak kabul etmeliler. Yaptırımları sona erdirmedikleri ve seçtikleri yanlış yolu terk etmedikleri sürece İran ve ABD ilişkileriyle ilgili hiçbir olumlu gelişmeye şahit olmayacağız. Olumlu gelişmelerin anahtarı Washington'un elindedir." ifadelerini kullandı.

Ruhani, hükümete geldiklerinde politikalarını dünya ile daha fazla ilişki doğrultusunda şekillendirdiklerini ve geçen yıllarda da hep bu bakış açısıyla hareket ettiklerini belirtti.

- "Sorunları çözmenin peşindeyiz fotoğraf çektirmenin değil"

ABD Başkanı Donald Trump ile görüşme ihtimaline ilişkin de Ruhani, "Eğer birisi Hasan Ruhani ile fotoğraf çektirmek istiyorsa tüm yaptırımlardan el çekmeden ve İran'ın hukukuna saygı göstermeden bu mümkün değildir. Fotoşop yöntemiyle mümkün fakat gerçekte mümkün değildir. Yaptırımlardan el çekerlerse yeni şartlar oluşur. Biz sorunları çözmenin peşindeyiz fotoğraf çektirmenin değil." diye konuştu.

Dünya güçleriyle müzakere ettiklerini ve etmeye devam edeceklerini aktaran Ruhani, İran'ın menfaati için masaya oturabileceklerini ancak yaptırım uygulayan ABD'ye karşı her türlü adımın "tövbe" ile başlayabileceğini söyledi.

- ABD'ye "ilk adımı atın" çağrısı

ABD ne söylerse söylesin atom bombası üretmeyeceklerini ve İran'ın askeri doktrininin normal silahlara dayandığını vurgulayan Ruhani, "Ahlakımız, inancımız ve milli kararlarımız gereği atom bombası üretmiyoruz. Endişeniz sadece bu ise bu konuda samimiyseniz bu endişeniz giderilmiştir. O halde ilk adımı atın. Bu adım olmadan kilit açılmaz. Yapılması gereken yaptırımlardan dönüştür." dedi.

Ruhani, ABD'nin yaptırımları kaldırması durumunda şartların değişeceğinin ve İran'ın çıkarları doğrultusunda adım atacaklarının altını çizdi.


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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 10:36
  1. iran
  2. Ruhani
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