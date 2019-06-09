Ölüme terk edilen eşeğe Jandarma şefkati Muğla’nın Datça ilçesinde yol kenarında ölüme terk edilen yaralı eşeğin ilk tedavisini Jandarma ekipleri yaptı.

Muğla’nın Datça ilçesinde yol kenarında ölüme terk edilen yaralı eşeğin ilk tedavisini Jandarma ekipleri yaptı.

Datça İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı devriye ekipleri ilçeye 44 kilometre mesafedeki Balıkaşıran Mevkii’nde yol kenarında yaralı bir şekilde yerde yatan sahipsiz bir eşek gördü. Ekipler hemen araçlarını durdurarak yaralı eşeğin yanına gitti. Karayolunda bir aracın çarptığı tahmin edilen ve ayaklarının kırıldığı belirlenen eşeğin ilk tedavisini Jandarma ekipleri yaptı. Jandarma ekipleri, uzun zamandır yaralı halde orada bulunan ve susuzluktan ölmek üzere olan eşeğin ayaklarını bezle sarıp, su verdi. Eşeğin ilk tedavisini yapan Jandarma, Belediye ekiplerine haber verdi.

Yol kenarındaki yaralı eşeğin belediye ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınıp Datça Hayvan Barınağına götürüleceği ve tedavisinin yapılacağı öğrenildi.

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