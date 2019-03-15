Ölüme meydan okuyarak budama yaptı Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde bir kişi, yaklaşık 25 metre yükseklikteki ağacın en üstüne çıkarak, hiçbir güvenlik önlemi almadan ağacı budamaya çalıştı.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde bir kişi, yaklaşık 25 metre yükseklikteki ağacın en üstüne çıkarak, hiçbir güvenlik önlemi almadan ağacı budamaya çalıştı.

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde bir vatandaş 25 metre yüksekliğinde bulunan ağacın tepesine çıkarak budama yaptı. Ölüme meydan okuyup canını hiçe sayan vatandaş, bahçesindeki tüm ağaçların budamasını aynı şekilde gerçekleştirdi. Herhangi bir güvenlik önlemi almadan ağacın dallarını kesen vatandaşın umursamaz tavırları kameralara yansıdı.

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