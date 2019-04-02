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Ölüme böyle meydan okudu

Bursa’da 7 katlı bir iş merkezinin çatısında hiçbir güvenlik önlemi alınmadan boya yapan işçi, görenlerin yüreklerini ağzına getirdi.

02 Nisan 2019 Salı 11:28
Ölüme böyle meydan okudu

Bursa’da 7 katlı bir iş merkezinin çatısında hiçbir güvenlik önlemi alınmadan boya yapan işçi, görenlerin yüreklerini ağzına getirdi. İş merkezinin çatısında ölüme meydan okuyan işçi, bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.


Bu kadarına da pes dedirten olay Bursa’nın Osmangazi ilçesi Ankara Yolu Caddesi’nde bulunan bir iş merkezinin çatısında meydana geldi. Bir düğün salonunun çatısındaki tabelayı boyayan işçi adeta ölüme meydan okudu. Boyacı olarak çalışan adam ilk önce binanın çatısından sarkarak işini yaptı. Buradaki işini bitirdikten sonra da ön tarafı boyamak için binanın önünde bulunan çıkıntıya ayaklarının ucuyla basarak metrelerce yükseklikte işine devam etti. Bir eliyle tutunup bir eliyle de boya yapan adamı görenlerin yürekleri ağza geldi. Saatlerce bu şekilde çalışan adam, sonrasında ise geldiği yoldan geri döndü. Akrobasi filmlerini aratmayan boya işlemi "Bu kadar da olmaz" dedirtti.

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Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 11:28
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