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Ölümden döndü! Geçtiği yer 3 saniye sonra bu hale geldi...

Konya'nın Karapınar ilçesinde yaşayan Cengiz Aydemir adlı vatandaş, yonca tarlasında sulama yapmak için yağmurlama hattını değiştirmek isterken geçtiği yerde, 3 saniye sonra bir patlama olduğunu belirterek, "Geçtiğim yerden 3 saniye sonra patlama sesi geldi. Toz toprağa karıştı. Arkama dönüp baktım obruk oluşmuş." diye konuştu.

19 Ağustos 2018 Pazar 20:54
Ölümden döndü! Geçtiği yer 3 saniye sonra bu hale geldi...

Konya'nın Karapınar ilçesindeki Karakuyu mevkisinde çok sayıda obruğun yer aldığı alanda, iki obruk daha meydana geldi. 

Cengiz Aydemir'e ait yonca ekili arazide 2 gün önce 40 metre çapında 15 metre derinliğinde, bugün de aynı alana 200 metre mesafede bir vatandaşa ait hasadı yapılan tarlada 150 metre çapında, 10 metre derinliğinde obruk oluştu. Obruğun oluşumuna şahitlik eden çiftçi Aydemir,  ölümden döndüğünü söyledi.

Yonca sularken yağmurlama hattı değiştirmek istediğini anlatan Aydemir, şöyle konuştu:

"Geçtiğim yerden 3 saniye sonra patlama sesi geldi. Toz toprağa karıştı. Arkama dönüp baktım obruk oluşmuş. Yağmurlama borusu obruk içerisinde asılı kaldı. Sık sık oluştuğu için obruklarla yaşamaya alıştık ama birebir şahit olunca dondum kaldım. Riskli bölgedeyiz. Tedirginiz ama Allah'tan gelen bir şey olduğu için yapacak bir şey de yok. Mecbur tarım yapmaya devam edeceğiz. Şu ana kadar can ve mal kaybı olmaması sevindirici."

 

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 20:54
  1. Konya
  2. Karapınar
  3. obruk

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