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Ölümden döndü, arkadaşını ve çocuklarını son anda kurtardı

Konya’da kaldırımda arkadaşıyla muhabbet ederken üzerine gelen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulan market sahibi, arkadaşını ve iki çocuğun da araç altında kalmaktan kurtardı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 18:13
Ölümden döndü, arkadaşını ve çocuklarını son anda kurtardı

Konya’da kaldırımda arkadaşıyla muhabbet ederken üzerine gelen otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulan market sahibi, arkadaşını ve iki çocuğun da araç altında kalmaktan kurtardı.


Olay, dün akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Köprübaşı Mahallesi Sedirler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merkez istikametinden adliye istikametine seyir halinde olan plakası ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarpmamak için direksiyonu kırdı. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki marketin önünde bekleyen iş yeri sahibi Musa Başak ile sohbet ettiği arkadaşı Abdullah Fidan ve iki çocuğunun üzerine savruldu. Otomobilin üzerlerine geldiğini fark eden market sahibi Musa Başak, önce arkadaşı Abdullah Fidan’ı itekledikten sonra son hamleyle geri çekildi. Yaptığı anlık hamleyle otomobilin altında kalmaktan kurtulan market sahibi, aynı zamanda iki çocuğuyla birlikte arkadaşının da araç altında kalmaktan kurtardı. Otomobilin savrulması sonucu aynanın çarptığı baba Abdullah Fidan kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Yaşanan kaza anı ise marketin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin, önüne çıkan yayaya çarpmamak için aniden direksiyonu kırması kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki marketin önünde bekleyen market sahibi ve arkadaşı ile iki çocuğunun üzerine doğru gittiği görülüyor. Kamera kaydında market sahibi Musa Başak’ın hamlesiyle arkadaşının ve iki çocuğunun otomobilin altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar da yer alıyor.


Market Sahibi Musa Başak, “Karşıdan gelen aracın yolun karşısına geçmek isteyen bir kişiye çarpmamak için üzerimize geldi. Burada sürekli kaza oluyor. Buradaki setler yetkili yerlere yazılan dilekçelerle setler iptal oldu. Biz buraya set yapılmasını istiyoruz. Arabanın geldiğini görünce arkadaşı itekledim can havliyle sonra da kendim kaçtım. Araç sürücüsü indi kendisi yardım etti ‘hastaneye falan götüreyim’ dedi arkadaşın kendisinde bir şey olmadığından dolayı gerek duymadık" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 18:13
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