Ölümcül salgın sıçrama yaptı! Rusya'da korkutan koronavirüs tablosu
Ölümcül koronavirüse karşı ülkeler yavaş yavaş normalleşme sinyali verirken, Rusya’da görülen tablo ise endişeye neden oldu. Son günlerde vaka sayısındaki artışın dikkat çektiği Rusya’da son 24 saatte 10 bin 559 yeni vaka görülürken, toplam can kaybı bin 537'ye ulaştı.
Rusya’da son 24 saatte 10 bin 559 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 165 bin 929’a çıktı.
Rusya'da son günlerde vaka sayısındaki artış dikkat çekiyor. Ülkede son 24 saatte 10 bin 559 vakanın daha tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 165 bin 929’a; yine son 24 saatte 86 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle de toplam can kaybı bin 537’ye ulaştı.