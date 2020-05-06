  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs

Ölümcül salgın sıçrama yaptı! Rusya'da korkutan koronavirüs tablosu

Ölümcül koronavirüse karşı ülkeler yavaş yavaş normalleşme sinyali verirken, Rusya’da görülen tablo ise endişeye neden oldu. Son günlerde vaka sayısındaki artışın dikkat çektiği Rusya’da son 24 saatte 10 bin 559 yeni vaka görülürken, toplam can kaybı bin 537'ye ulaştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 12:00:00 -
Ölümcül salgın sıçrama yaptı! Rusya'da korkutan koronavirüs tablosu

Rusya’da son 24 saatte 10 bin 559 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 165 bin 929’a çıktı.

Rusya'da son günlerde vaka sayısındaki artış dikkat çekiyor. Ülkede son 24 saatte 10 bin 559 vakanın daha tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 165 bin 929’a; yine son 24 saatte 86 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle de toplam can kaybı bin 537’ye ulaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Domuz domuzlugun yapar!

Yalanin siniri yok! Hala gunde 60-70 olenleri gosteriyorlar, bu rakamlari 1000 carpi lazin, olan oluyor, olen oluyor, gizlimek ne fayda ki?! ALLAHIN C.C cezagindan kurtulus yok, kafirler!
  • Yanıtla

543

allahımdan dilerim abd kanada brezilya arjantin nato türk ülkeleri t.c israil avustralya rusya çin mayanmar halklarını ordularını rabbim kahhar ismiyle tecelli etsin bu vahşi haçlılara inşallah amin
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı