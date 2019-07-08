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Ölüm yolunda "Barış Yürüyüşü" başladı

Srebrenitsa soykırımından kurtulmak isteyen Boşnakların orman yolundan Tuzla'ya ulaşmak için kullandığı güzergahta düzenlenen "Barış Yürüyüşü" Nezuk kasabasından başladı

08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:23
Ölüm yolunda "Barış Yürüyüşü" başladı

NEZUK (AA) - Srebrenitsa soykırımından kurtulmak isteyen Boşnakların orman yolundan Tuzla şehrine ulaşmak için kullandığı güzergahta düzenlenen "Barış Yürüyüşü" binlerce kişinin katılımıyla Nezuk kasabasından başladı.

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen ve 8 binden fazla Boşnak sivilin katledildiği soykırımın 24. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen yürüyüş, üç gün boyunca sürecek.

Halk arasında "ölüm yolu" olarak da bilinen güzergahta düzenlenen yürüyüşe bu yıl 5 binin üzerinde gönüllü katılıyor.

Srebrenitsa Anma Törenleri Organizasyon Kurulu Başkanı Hamdija Fejzic, yaptığı açıklamada, Barış Yürüyüşü'nün uluslararası bir etkinlik haline geldiğini vurguladı.

Yürüyüşe katılanlardan 23 yaşındaki Haris Beganovic de bu yıl 14. kez Barış Yürüyüşü'ne katıldığı belirterek, kendisini en derinden etkileyen noktanın toplu mezarlar olduğunu söyledi.

Barış Yürüyüşü'ne Türkiye'den katılan bir grup da soykırım kurbanlarını anmak ve Boşnakların yanında olduklarını göstermek için buraya geldiklerini ifade etti.

- Yürüyüş 10 Temmuz'da sona erecek

Nezuk kasabasından soykırım kurbanları için dua ederek yürüyüşe başlayan gönüllüler, 1995'te Boşnak sivillerin kullandığı orman yolunda 100 kilometreden fazla yol katedecek. Katılımcılar, 10 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'na ulaşacak.

Bu yıl 15'inci kez düzenlenen yürüyüş kapsamında, katılımcılar her gün yaklaşık 35 kilometre yol yürüyecek.

Srebrenitsa soykırımının 24. yıl dönümünde bu yıl 11 Temmuz'da 33 soykırım kurbanı daha Potoçari Anıt Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Anıt mezarlıkta şu anda 6 bin 610 soykırım kurbanının mezarı bulunuyor.

Aradan geçen 24 yıla rağmen hala binin üzerinde kurbanın cesedine ise hala ulaşılamadı.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:23
  1. barış yürüyüşü
  2. Bosna savaşı
  3. Nezuk
  4. soykırım
  5. Srebrenitsa

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