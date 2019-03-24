0553 313 94 23

Ölüm yoluna bariyerli önlem

Bursa’da son 3 yılda 3 kişinin hayatını kaybedip 100’e yakın vatandaşında yaralandığı, Uludağ yolunu şehrin batı kesimine bağlayan kestirme yol, otobüs ve kamyonların geçişlerini engelleyecek şekilde daraltıldı.

24 Mart 2019 Pazar 18:27
Ölüm yoluna bariyerli önlem

Bursa’da son 3 yılda 3 kişinin hayatını kaybedip 100’e yakın vatandaşında yaralandığı, Uludağ yolunu şehrin batı kesimine bağlayan kestirme yol, otobüs ve kamyonların geçişlerini engelleyecek şekilde daraltıldı.


Bursa’nın Osmangazi ilçesi Dobruca Mahallesi’nde Uludağ’a kısa sürede ulaşım sağlamak için 2014 yılında kullanıma açılan Dobruca Yolu’nda, otobüs ve kamyonların girişi yasak olmasına rağmen son 3 yıl içerisinde yaşanan otobüs kazalarında 3 kişi ölürken 100’ün üzerinde vatandaş yaralanmıştı. Son olarak 1 Mart 2019 tarihinde öğrencileri taşıyan tur otobüsü devrilmiş ve yol kazanın ardından trafiğe kapatılmıştı. Karayolları ve Belediye ekiplerinin çalışmalarının ardından otobüs ve kamyonların yolu kullanmamaları için, yolun giriş ve çıkışlarına beton bariyerler ile daraltma yapıldı. Ayrıca yine giriş ve çıkışlara demir yükseltiler kurularak yüksekliği 2 metre 60 santimetreyi geçen araçların yola girişleri engellenerek yol trafiğe açıldı.



2014 yılında komisyon kuruldu


2014 yılında aynı yolda 3 gün içinde 5 kişinin hayatını kaybettiği kazaların yaşanmasının ardından Münir Karaloğlu idaresindeki Bursa Valiliği tarafından, bu tür üzücü olayların tekrarlanmaması için yerinde incelemeler yapmak ve gerekirse yeni tedbirler alınarak yol güvenliğinin daha sağlıklı hale getirilmesi için İl Emniyet Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü uzmanlarının yer aldığı bir komisyon oluşturuldu. Komisyonda çalışmalar tamamlanana kadar yolun ağır vasıtalara kapatılması kararı alındı.


Kazaların ardından valilik talimatıyla söz konusu yolda inceleme yapan komisyon, raporunu ve alınacak tedbirleri açıkladı. İncelemede, yolun yapım, işaretleme ve trafik güvenliği açısından bariyerleme sistemlerinde bir eksiklik olmadığının belirlendiği bildirildi. Raporda, ağır tonajlı araçların sürekli eğimli yolda tırmanırken çok yavaş seyrettiği, bunun da hatalı sollamalara sebep olduğu, inişte ise frenleme sistemlerini aşırı kullandıkları için balatalarında ısınma ve buna bağlı fren boşalması ve fren tutmaması riski bulunduğu ifade edildi. Bununla ilgili acilen hem İnkaya bağlantısı, hem de Doburca bağlantı kesimlerinden ağır tonajlı araçların girişini engelleyici işaretlerin görünür yerlere konulması, kamyon, otobüs, tır, çekici ve tırların girmesinin engellenmesi kararı alındığı kaydedildi.


Raporda, "İniş yönünde araçların hızlanmasını engelleyecek şekilde hız kesici ses bantlarının arttırılarak virajlara yaklaştıkça sıklaştırılması, 30 kilometre hız sınırının asfalt zemine de aralıklarla yerleştirilmesi, gece sürüş emniyetini arttırma açısından yol üstü şerit çizgilerine ilave olarak reflektif butonlar kurulması ve özellikle viraj bölgelerinde güvenliği yüksek ağır hizmet tipi korkuluk sisteminin uygulanması, bu bölgede gereksiz duraklama ve parkların önüne geçilmesi ve viraja aşağı kesimden açılan tali yolun iptal edilmesi uygun görülmüştür. Bu tedbirler alındıktan sonra yolun küçük araç diye tabir edilen otomobil, kamyonet, minibüs gibi araçlara açılması kararlaştırılmıştır" denildi.



Ağır tonajlı araçlar kaçak geçiş yaptı


Kestirme yolun her iki girişinde de ağır tonajlı araçların girişinin yasak olduğunu gösteren uyarıcı levhalar asılsa da araçlar yola kaçak giriş yapmaya devam etti. 5 yılık süre zarfında kaçak giriş yapan otobüsler yüzünden aralarında öğrencilerinde bulunduğu yüzlerce vatandaş yaralandı. 3 kişi de hayatını kaybetti. Kural tanımaz sürücülerin kaçak geçişlere devam etmesi üzerine ekipler çareyi yolu büyük araç geçişlerini engelleyecek şekilde daraltmakta buldu. Geçtiğimiz hafta her iki bölgeden daraltılarak büyük araç geçişine engellenen kestirme yola ek olarak dubalar ve uyarı tabelaları yerleştirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Mart 2019 Pazar 18:27
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hentbol Süper Ligi’nde şampiyon Beşiktaş
    1. Hentbol Süper Ligi’nde şampiyon..
    2. Buteflika'nın seçim kampanyası..
    3. Brüksel’de binlerce kişi ırkçılığa..
    4. Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası
    5. Moldova, Türkiye maçının..
    6. Şahin’den kadınlara pozitif ayrımcılık
    7. İmamoğlu: “Sevinç gösterileri..
    8. Moldovalı oyuncu Posmac, "Elimizden..
    9. DSP Büyükçekmece Belediye Başkan..
    10. Bursa'da skandal: 700 yıllık ağaçları..
    11. Kızılcahamam’ın pehlivanları Ordu’dan..
    12. Tırın altında kalan bir kişi hayatını..
    13. Türkiye-Moldova maçına doğru
    14. Avrupa Judo Birliği hakem ve antrenör..
    15. Bakan Selçuk: "Türkiye’nin kalbi..
    16. Başkan Togar: "Biz her zaman sahalarda..
    17. Başkan Tok, müjdeleri Kavacık’tan verdi
    18. Suriye'den Golan Tepeleri açıklaması:..
    19. Atakum Başkan Adayı Şahin:..
    20. Nijerya'da her yıl 200 milyar litre su..
    21. Çekmeköy’de DP adayı Hüseyin Avni..
    22. Moldova Teknik Direktörü Spiridon..
    23. Vali Erin cinayet bölgesinde..
    24. Terör saldırısına uğrayan El Nur Camii..
    25. Ürdün Kralı ile Mısır Cumhurbaşkanı..
    26. Basketbolda maçın ardından
    27. "Atatürk'ün hedeflerine Türkiye'yi biz..
    28. Romanya İsrail’deki büyükelçiliğini..
    29. İznik Gölü kıyısında sazlık yangını
    30. A Milli Takım hazırlıklarını tamamladı
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Devletten aldığı emekli maaşıyla Türkiye'ye akıl vermişti! Tepkiler dinmiyor
    Hindistan'la savaşın eşiğine gelen Pakistan: Bizi dünyada alt edecek hiçbir güç yok
    Hindistan'la savaşın eşiğine gelen Pakistan: Bizi dünyada alt edecek hiçbir güç yok
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Bahçeli tepki gösterdi: Bu çok yanlış!
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
    Emekliye ek gösterge zammı! İkramiye de artacak
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı
    Bahçeli yerel seçim sonuçları için tahminini açıkladı

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."
    Bahçeli canlı yayında açıkladı! "Mesut Yılmaz TBMM'de beni ziyaret etti ve..."
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında
    Son 10 yılda yapılana bak! Heykel belediyeciliği işbaşında