Ölüm yıl dönümünde müzesi boş kaldı

Hayatı sinema filmine de konu olan ünlü ses sanatçısı Müslüm Gürses, ölümünün 6’ncı yıl dönümünde memleketi Şanlıurfa’da unutuldu. Müslüm Gürses Müzik ve Sanat Müzesi’nde şarkıcının sadece şarkıları yankılandı.

7 Mayıs 1953 yılında Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesine bağlı Fıstıközü köyünde kerpiç bir evde dünyaya gelen Müslüm Gürses, 3 Mart 2013 yılında vefat etti. Sinemaya uyarlanan hayatı geçen yıl beyaz perde ile buluşan ünlü sanatçı için memleketi Şanlıurfa’da 5 Ekim 2013 tarihinde bir müze açıldı. Sanatçının kişisel eşyaları ile plaklarının sergilendiği Müslüm Gürses Müzik ve Sanat Müzesi’ni yıl içinde yaklaşık 30 bin kişi ziyaret ederken, ölüm yıl dönümünde kimsenin gelmemesi dikkat çekti. Müzede temizlik görevlisi dışında kimse bulunmazken, sanatçının içeride çalınan şarkıları duvarlarda yankılandı.

Müzede sanatçının sürekli taktığı güneş gözlüğü, tespihi, konserlerde ve normal hayatta giydiği kıyafetleri, ayakkabıları, çocukluğundan ölümüne kadar birçok fotoğrafı ve kullandığı müzik aletleri bulunuyor. Müzede ayrıca Müslüm Gürses’in bal mumundan yapılmış heykeli de yer alıyor.