Ölüm villalarının müteahhidi olan katil, Yunanistan’a iltica etti!

Büyükçekmece’de temelsiz, kazıksız villaların yaptığı gerekçesiyle önce tutuklanan, ardından da tartışmalı bir şekilde serbest bırakılan projenin müteahhit Ali Gül Yunanistan’a iltica etti.

MedyaRadar’dan Ercan Öztürk'ün haberine göre, Büyükçekmece’de ölüm villaları projesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak İmar ve Şehircilik Müdürü Abdürahim Çakır, Serkan Kayasel, Ömer Faruk Apaydın ile projeyi yapan Gül İnşaat’ın sahibi Ali Gül, avukatların itirazı sonucu 8 Mayıs 2024’te tahliye edildiler. Bir üst mahkemeye yapılan itiraz sonucu serbest bırakılan tüm sanıklara tahliyeden bir hafta sonra yakalama kararı çıkartıldı.

DENİZ YOLUYLA KAÇIŞ!

MedyaRadar, tartışmalı villaları yapan Gül İnşaat müteahhidi Ali Gül’ün firarı ile ilgili çok bomba bilgilere ulaştı. 8 Mayıs 2024 tarihinde çıkan tahliye kararının ardından serbest kalan Gül, yakınlarıyla hasret gidermeden hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Yakalama kararını önceden haber alan Gül, kaçış planını devreye soktu.

İddialara göre o kaçış şöyle gerçekleşti; Gül, tahliye olurken hakkında yurtdışı çıkış yasağı konulması üzerine denizden kaçış planını devreye soktu. Tekneyle Yunan adalarına kaçan Gül, pasaportun iptal olması nedeniyle sınırda Yunan polisleri tarafından gözaltına alındı. Beş gün boyunca nezarette kalan Gül, daha sonra kefaletle serbest bırakıldı. Türkiye’ye gitmek istemediğini söyleyen ölüm villaları müteahhidi iltica başvurusu yaptı. Şu anda bir otelde tutulan Gül’ün kısa süre içerisinde iltica başvurusunun değerlendirmeye alınacağı öğrenildi. Gül ile birlikte tahliye edilen Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak ve diğer belediye çalışanlarının ise Türkiye sınırları içerisinde oldukları öğrenildi. Önümüzdeki günlerde başlayacak duruşmada şu anda tutuklu bir tane bile sanık bulunmuyor.

SKANDAL TAHLİYELERİ MEDYARADAR DUYURDU

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, tahliyeler için kararı veren mahkemeye itiraz etti, ancak bu itiraz reddedildi.. Savcılık bu kez tahliye kararına itirazı bir üst mahkemeye taşıdı. Bir üst mahkeme olan Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin ise tahliye edilen tüm sanıklar hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardığı ancak şüphelilerin henüz yakalanamadığı öğrenildi. Skandal tahliyelerle ilgili Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), harekete geçerken, HSK, tahliye kararı veren Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti için inceleme başlattı. Türkiye bu skandal tahliyeleri ve sonrasında yaşananları MedyaRadar’ın haberleriyle öğrendi.

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BAŞKANDAN TAHLİYE POZU!

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün tahliye kararından 1 gün sonra 9 Mayıs günü, yardımcısı olan Nuraydın Sak, İmar ve Şehircilik Müdürü Abdürrahim Çakır, belediyede inşaat yüksek Mühendisi olarak çalışan Serkan Kayasel ve zemin etüt ve uygulama kontrol mühendisi olarak çalışan Ömer Faruk Apaydın da yanına alarak fotoğraf çektirip, sosyal medyadan paylaşım yaptı.

66 SAYFALIK FEZLEKE HAZIRLANDI

Türkiye'nin günlerdir konuştuğu ölüm villalarıyla ilgili olarak Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 66 sayfalık fezleke Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca incelenen fezleke sonucunda iddianame hazırlandı. İddianame Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianamede 15 mağdur ve 6 müşteki yer alırken, Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak, Belediye eski İmar ve Şehircilik Müdür V. Abdurrehim Çakır'ın ile Gül İnşaatın sahibi Ali Gül'ün de arasında yer aldığı 23 şüpheli yer aldı. Şüphelilerin "iştirak halinde zincirleme suretle imar kirliliğine neden olmak", "iştirak halinde zincirleme suretle yapı denetim görevine muhalefet", "iştirak halinde tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık", "iştirak halinde zincirleme suretle kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "iştirak halinde rüşvet almak" suçlarından cezalandırılmaları istendi. Hazırlanan fezlekede istenilen cezalar ‘Ağır Cezalık’ olduğu için yargılama Bakırköy 13’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlayacak. Dosyanın firari 8 sanığının ise önümüzdeki günlerde başlayacak duruşmaya katılıp katılamayacakları merak ediliyor.