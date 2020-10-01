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Korona Virüs Ölüm sayısı ile skor arayışında olanlar var
Korona Virüs

Ölüm sayısı ile skor arayışında olanlar var

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, bazı belediyelerin günlük ölüm vakaları üzerinden hatalı bilgiler verdiğine dikkat çekerek, “Ölüm sayısı ile skor arayışında olanlar var” diye tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 15:41:00 -
Ölüm sayısı ile skor arayışında olanlar var

Yaşanan her ölüm vakasının ayrıntılı bir şekilde ölüm raporlarında yer aldığının altını çizen Bakan Koca, ““Ölüm sayıları hakkında ilginç iddialar var. Bu konuda bir tartışma galibiyeti bekleyenlere sesleniyorum, sayısal bir galibiyet arıyorsanız, lütfen ruhaniyeti çiğnemeyin, kayıplarımıza saygı gösterin” dedi.

Tünelin ucu göründü

Dünya genelinde yaşanan salgına da değinen Koca, “Aşı için önümüzdeki 2-3 aylık zaman kaldığı da düşünülürse tünelin ucu ve ışık göründü” ifadelerini kullandı. Bu arada; Türkiye’de son 24 saatte 112 bin 98 test yapılırken, bin 391 yeni vaka teşhis edildi. 65 kişinin vefatıyla toplam can kaybı 8 bin 195’e yükselirken, bin 245 hasta taburcu edildi.

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