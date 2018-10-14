'Ölüm kamyonu'nun kiralık olduğu ortaya çıktı
İzmir'in Menderes ilçesinde 22 düzensiz göçmenin hayatını kaybettiği ve 13 kişinin yaralandığı kazada devrilen kamyonun Aydın'ın Söke ilçesinde bin lira karşılığında kiralandığı ortaya çıktı.14 Ekim 2018 Pazar 15:57
İzmir'in Menderes ilçesinde 22 düzensiz göçmenin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı kazada devrilen kamyonun Aydın'ın Söke ilçesinde bin liraya kiralandığı tespit edildi.
Düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonun plakasının 09 S 0574 olarak belirlenmesinin ardından Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler sahibine ulaştı
Kamyonun Söke ilçesinde K.D'ye ait olduğunu tespit eden ekipler, sahibinin bilgisine başvurdu.
Kamyonun K.D. tarafından Mustafa Yılmaz'a (35) 2 gün önce kira sözleşmesi yapılarak 4 günlüğüne bin lira karşılığında kiralandığı belirlendi.
Sürücünün, kira bedelini peşin olarak ödediği öğrenildi.
İzmir'in Menderes ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 19 kişi olay yerinde, 3 kişi ise kaldırıldıkları hastanelerde yaşamını yitirmiş, 13 kişi de yaralanmıştı.
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