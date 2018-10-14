'Ölüm kamyonu'nun kiralık olduğu ortaya çıktı

İzmir'in Menderes ilçesinde 22 düzensiz göçmenin öldüğü, 13 kişinin yaralandığı kazada devrilen kamyonun Aydın'ın Söke ilçesinde bin liraya kiralandığı tespit edildi.

Düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonun plakasının 09 S 0574 olarak belirlenmesinin ardından Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler sahibine ulaştı

Kamyonun Söke ilçesinde K.D'ye ait olduğunu tespit eden ekipler, sahibinin bilgisine başvurdu.

Kamyonun K.D. tarafından Mustafa Yılmaz'a (35) 2 gün önce kira sözleşmesi yapılarak 4 günlüğüne bin lira karşılığında kiralandığı belirlendi.

Sürücünün, kira bedelini peşin olarak ödediği öğrenildi.

İzmir'in Menderes ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu aralarında çocukların da bulunduğu 19 kişi olay yerinde, 3 kişi ise kaldırıldıkları hastanelerde yaşamını yitirmiş, 13 kişi de yaralanmıştı.