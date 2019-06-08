0553 313 94 23

Ölüm döşeğinde, Erdoğan düşmanlığı

Gazetemiz okurlarından İsmail Kumbuzoğlu, "Ölüm döşeğinde, Erdoğan düşmanlığı" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

08 Haziran 2019 Cumartesi 13:01
Ölüm döşeğinde, Erdoğan düşmanlığı

İsmail Kumbuzoğlu

1974-75, Trabzon Öğretmen Okulu Mezunu arkadaşım. Sonra okumaya devam etmiş, mühendis olmuş. Duydum ki, kansere yakalanmış. Geç kalınmış bir vakıa nedeniyle, ameliyat kaldırmıyormuş. Tabii ki çok üzüldüm.

Bayramlaşmak, geçmiş olsun demek ve biraz da moral vermek için kendisine telefon açtım. İlk etapta, hastalığını kendisi söyledi. Vaziyeti detaylarıyla anlattı. Duygulandı ve dayanamayarak ağladı.

Bu durum 5-6 dakika sürdü. Anında makas değiştirerek siyaset sahnesine atladı. Amansız hastalıktan, amansız Erdoğan düşmanlığına dümen kırdı. Hastalığını adeta unuttu. Söylediklerine hiç itiraz etmedim. Hastalanmış insana taş atamazdım çünkü. İnanın dostlar, freni boşalmış kamyon gibi, yokuş aşağı inerken, ben hep kenarda saklandım. Hayretler içerisinde suspus oldum. Bu durum tam 45 dakika sürdü. Ve son olarak: “İsmailciğim, durumum çok kötü. Beni ara sıra ara” diyerek; bir ağlama faslından sonra telefonu kapattı. Anladım ki sevgili dostlar, Erdoğan düşmanlığı; kanserden de kötü, amansız bir hastalık.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 13:01
  1. İsmail Kumbuzoğlu
  2. Trabzon Öğretmen Okulu
  3. siyaset sahnesi
  4. Erdoğan düşmanlığı
  5. kanser
  6. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Suriyeli kız bebeğin üzerine kızgın yağ
    1. Suriyeli kız bebeğin üzerine kızgın yağ
    2. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu:..
    3. Alaçamspor’un 50 yıl yemeği
    4. Rektör Öztürk’ten Kuzey Kampus’te..
    5. Çaldıran’da 19 bin 952 paket kaçak..
    6. Arsenal, 7 futbolcusuyla yollarını..
    7. Taciz iddiası ortalığı karıştırdı
    8. Dünya tütünü Bafra’da konuşacak
    9. Siirt’te sulama amaçlı kullanılan..
    10. Güneş yanıklarından korunma yolları
    11. Sungurlu’da ilk arpa hasadı yapıldı
    12. AK Parti’li Eski Bakan Eroğlu Baba..
    13. Bir bota 53 kişi binen ve sürüklenen..
    14. Park halindeki kamyonet alevlere..
    15. Para Okçuluk Dünya Şampiyonası
    16. Kahta’da hayvancılık sorunları masaya..
    17. Nurdağı’nda orman yangını
    18. 5 bin asker, 21 uçak, 200 tank ve..
    19. Ölüm döşeğinde, Erdoğan düşmanlığı
    20. Milli tenisçi Berfu Cengiz, çiftlerde..
    21. Eşi ve iki çocuğuyla oturduğu ev kül..
    22. Berfu Cengiz, Özbekistan’da çiftlerde..
    23. İsrailli Bakandan küstah çağrı!..
    24. Fahrettin Koca: Bebek ve çocuk sağlığı..
    25. Takdir ettik Sn. Valimiz Aydın Baruş
    26. Konya'da otomobil ile otobüs çarpıştı:..
    27. Burhaniye’de kayısı bereketi yaşanıyor
    28. AK Partili Tek,"Kentte yapılan..
    29. Ekrem İmamoğlu varsa ‘çözüm var’..
    30. Sungurlu’da korkutan yangın
    Bebek katili Apo'dan dikkat çeken itiraf: Bana çok büyük zarar verdi
    Bebek katili Apo'dan dikkat çeken itiraf: Bana çok büyük zarar verdi
    "Türkler için tüm şartları sağlamaya hazırız"
    "Türkler için tüm şartları sağlamaya hazırız"
    Ordu Valisi'nden CHP'nin adayına dava!
    Ordu Valisi'nden CHP'nin adayına dava!
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Fatih Portakal, valiye söven İmamoğlu’na isyan etti! “Buna hakkın yok!”
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim
    Binali Yıldırım'dan flaş çıkış: Uğur Dündar'ı tercih ederim