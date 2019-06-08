Ölüm döşeğinde, Erdoğan düşmanlığı

İsmail Kumbuzoğlu

1974-75, Trabzon Öğretmen Okulu Mezunu arkadaşım. Sonra okumaya devam etmiş, mühendis olmuş. Duydum ki, kansere yakalanmış. Geç kalınmış bir vakıa nedeniyle, ameliyat kaldırmıyormuş. Tabii ki çok üzüldüm.

Bayramlaşmak, geçmiş olsun demek ve biraz da moral vermek için kendisine telefon açtım. İlk etapta, hastalığını kendisi söyledi. Vaziyeti detaylarıyla anlattı. Duygulandı ve dayanamayarak ağladı.

Bu durum 5-6 dakika sürdü. Anında makas değiştirerek siyaset sahnesine atladı. Amansız hastalıktan, amansız Erdoğan düşmanlığına dümen kırdı. Hastalığını adeta unuttu. Söylediklerine hiç itiraz etmedim. Hastalanmış insana taş atamazdım çünkü. İnanın dostlar, freni boşalmış kamyon gibi, yokuş aşağı inerken, ben hep kenarda saklandım. Hayretler içerisinde suspus oldum. Bu durum tam 45 dakika sürdü. Ve son olarak: “İsmailciğim, durumum çok kötü. Beni ara sıra ara” diyerek; bir ağlama faslından sonra telefonu kapattı. Anladım ki sevgili dostlar, Erdoğan düşmanlığı; kanserden de kötü, amansız bir hastalık.