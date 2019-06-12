Ölüm denizde yakaladı Antalya’da Konyaltı Sahilkıyısında fenalaşan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Antalya’da Konyaltı Sahilkıyısında fenalaşan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 08.00 sırasında Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı, Konyaaltı Sahili’nin halk plajı bölümünde meydana geldi. Emekli 79 yaşındaki Hüseyin Uludağ, sabah saatlerindedenize yüzmeye geldi. Kıyıya yakın kesimde yüzen Uludağ, bir süre sonra fenalaştı ve yere yığıldı. Uludağ’ı hareketsiz şekilde gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekipleri Hüseyin Uludağ’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Uludağ’ın cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Polisin çalışma yaptığı esnada çevrede yüzmeye devam edenlerin olduğu görüldü. Uludağ’ın geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği üzerinde duruluyor.

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