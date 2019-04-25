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Ölüm annesiyle telefonla konuşurken yakaladı

Adana’da bir kadın annesiyle telefonda konuşurken hayatını kaybetti.

25 Nisan 2019 Perşembe 09:59
Ölüm annesiyle telefonla konuşurken yakaladı

Adana’da bir kadın annesiyle telefonda konuşurken hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesi, Sümer Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuk annesi Hülya Hanay (45), eşinden boşandıktan sonra annesi Saniye Hanay ile yaşamaya başladı. Yaklaşık bir ay önce de anne Hanay, memleketi Konya’nın Ermenek ilçesine gidince genç kadın yalnız yaşamaya başladı. Hülya Hanay’ı sabah saatlerinde annesi telefonla arayarak konuşmaya başladı. Bir süre konuştuktan sonra Hülya Hanay’ın sesi kesildi ve telefon kapandı. Anne kızını tekrar aradı ancak telefonu açan olmadı. Bunun üzerine anne komşularını arayarak kızıyla telefonda konuşurken birden sesinin kesildiğini bir daha telefonu açmadığını söyleyip eve gitmelerini istedi. Eve giden komşuları zili çaldı ancak kapıyı açan olmadı. Bunun üzerine polise haber verilerek bir evden eve taşıma firmasının yük taşıma asansörüyle eve balkondan çıkıldığında talihsiz kadının burada hareketsiz halde yattığı görüldü. Hemen sağlık ekiplerine haber verildi. Eve gelen sağlık ekipleri Hanay’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polisler de ölüm nedeniyle ilgili çalışma başlattı. Genç kadının cenazesi adli tıp kurumu morguna kaldırılırken, ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacak.

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 09:59
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