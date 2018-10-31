Ölülere büyük saygısızlık! Mezarlıkta alkol içip, uyuşturucu kullanıyorlar

Taha Emre ÖZDEMİR / Yeniakit.com.tr

Avcılar İlçe Merkezi'ne yaklaşık 100 metre mesafede bulunan mezarlık, akşam saatlarinde müptezellerin buluşma noktası haline geldi. Haber merkezimize ulaşan ihbarlardan sonra harekete geçerek, gece yarısına yakın bir saatte mezarlığı ziyaret ettik.

Geceleri güvenlik görevlisi çalışmıyor!

Her iki kapısı da açık olan mezarlık girişindeki aydınlatmalar dışında içeride hiçbir ışık yanmıyor. Geceleri mezarlık kapısında bir görevli de çalışmıyor. Bunu fırsat bilen; insanlıktan nasibini alamamış kişiler, mezarlıkta buluşarak uyuşturucu madde ve alkol kullanıyorlar.

İçeride hiçbir aydınlatmanın olmadığı kabristana gece yaptığımız ziyarette, mezar taşının başına oturmuş içki içen bir kişi ile karşılaştık. Ona muhabir olduğumuzu hissettirmeden güvenini kazanmaya çalıştık. Kısa sohbetimizin sonunda makinemizi çıkarttığımızda fotoğrafının çekileceğini anlayan bu kişi, telaşa düşerek hızlıca oradan ayrıldı. Ayrılırkende başımıza gelecekler konusunda tehditler savurmayı ihmal etmedi.

Mezarlıktan gece çıktıktan sonra ertesi gün bu kez güneş ışığında çekimler yapmak üzere tekrar oraya gittik. Bu seferde gündüz güvenlik görevlisinin engeli ile karşılaştık ve içeride çekim yapamadık.

Rezillik mezarlığın içinde olduğu gibi çevresinde de yaşanıyor

Mezarlığın hemen bitişiğinde bulunan yeşil alanda çekimler yaparak etrafı anlatıyorduk ki bu kez de orada ağaç altlarına yuvalanmış alkol kullanan kişilerle karşılaştık. Onlara yaptıklarının doğru olmadığını anlatmaya çalışsakta yine tehditlerle karşılık aldık.

Bu rezillik neden önlenemiyor?

Mezarlığın içinde ve çevresinde yuvalanan bu kişiler etraftakiler içinde ciddi tehditler oluşturuyorlar. Çünkü söz konusu yerler otobüs duraklarının hemen bitişiğinde bulunuyor ve özellikle akşam saatlerinde evlerine dönenler yani yayalar bu güzergahı kullanıyorlar.

Açıkça ve alenen gece gündüz farketmeksizin yapılan rezilliklerin sonrasında da yeşil alan, bir çöp yığınına dönüşüyor. Ve buluşup madde kullanan bu kişiler kullandıkları düzenekleri dahi atma gereksiniminde bulunmayacak kadar rahat davranıyorlar.

Bir yandan ölmüşlerimize ve dini değerlerimize saygısızlık yapılırken; diğer yandan da hem çevre kirletiliyor hem de insanların kendilerini güvende hissetmeleri engelleniyor.

İki gün yaptığımız çalışmalardan sonra öncelikle Avcılar İlçe Belediyesi'ne soruyoruz. Normal ölümlerde defin ruhsatı verdiğiniz Sağlık İşleri Müdürlüğü'nüz bu rezaletin farkında mı? İlçenizde yaşayan vatandaşlardan bu konuda hiçbir şikayet almadınız mı? Ölülerimizi koruyamadığınız bu ilçede dirilerimize ne gibi hizmetler yapmayı planlıyorsunuz?

İkinci sorumuzda yine bu ilçenin emniyet yetkililerine. Ufak pet şişelerle yapılan bu uyuşturucu düzeneklerini gördüğünüzde tanıyamıyor musunuz? O bölgede yaşanan onlarca gasp olayından sonra bu müptezellerle hiçbir mücadeleniz oldu mu? İlçe sınırlarında kimi çevirip sorsanız oradaki rezaletten haberdarken, sizin kulağınıza hiç gelmedi mi?