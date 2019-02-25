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Ölüler delege gösterildi iddiası

Sivas’ın Kangal ilçesinde geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen Ziraat Odası başkanlık seçimleri sonrası bazı delegeler seçimde usulsüzler yapıldığını ileri sürüp hayatta olmayan çiftçilerin delege olarak gösterildiğini iddia etti.

25 Şubat 2019 Pazartesi 13:14
Ölüler delege gösterildi iddiası

Sivas’ın Kangal ilçesinde geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen Ziraat Odası başkanlık seçimleri sonrası bazı delegeler seçimde usulsüzler yapıldığını ileri sürüp hayatta olmayan çiftçilerin delege olarak gösterildiğini iddia etti.


Kangal ilçesinde Şubat ayının ilk haftasında gerçekleştirilen Ziraat Odası Başkanlık seçimi sonrasında bazı delegeler, oy kullanacak delegelerin belirlenmesinde usulsüzlük yapıldığını ileri sürüp sonuçlara itiraz etti. Kangal Ziraat Orası Başkanı Basri Çoban ise iddiaların asılsız olduğunu, delegelerin Ziraat Odaları Bilgi Sistemi (ZOBİS) üzerinden belirlendiğini söyledi.


Kangal ilçesiÇiftlikören köyünde çiftçilik yapan Selim Arı, “Ziraat odası seçimleriyle ilgili çok sayıda sıkıntı var. Mesela bizim köyde çiftçilik yaptığı halde ismi çıkmayıp başka köylerde ismi çıkanlar var. Hatta mükerrer olarak bizim köyde ismi olduğu halde Aşağıhöyük’te, Çipil’de ismi çıkanlar var. Bunun dışında 2002 kayıtları esas alınarak ölü insanların ismi listede yer alırken, 2018-2019 üretim yılında kayıtlarını yaptırıp dosyalarını teslim edenlerin isimleri yok. Bu haliyle ziraat odasının çiftçileri temsil etmediğini, edemeyeceğini düşündüğümüz için yeni bir seçim yapılarak gerçekten çiftçilerin derdiyle dertlenecek bir yönetim gelmesini istiyoruz” dedi.



Listeye bir saat kala ulaşabildi


Aşağıhöyükköyü çiftçilerinden Erkan Boyraz ise yaptığı açıklamada, “Ziraat odası delege seçimlerinde listeye ancak seçimden bir saat önce ulaşabildim. Muhtar olmama rağmen listede ismimin olmadığını gördüm. Oysa 20-30 yıl önce ölen insanların dahi listede yer alırken kendi ismimi göremeyişim garibime gitti. Bu durumu ziraat odasına bildirdiğimde, itirazda bulunmam söylendi. Ancak bir ay önce almamız gereken listeye bir türlü ulaşamadığımız için son bir saatte elde edebildiğimiz listeye itiraz süremiz de kalmamıştı” dedi.



Çiftçi olmayanlar delege seçildi


Hamal köyünde çiftçilik yapan Mahir Hikmet Akkuş da çiftçilik yapmayanların delege olarak oy kullandığını ileri sürerek, “Hamal köyüyle ilgisi olmayan birçok ismin bizim köyün listesinde yer aldığını gördük. Daha ilginci benim ismimde başka köyün listesinde çıkması idi ki bu durum benim seçme seçilme hakkımın da gasp edilmesi anlamına geliyordu. Sebebi ise köy muhtarı olmam sebebiyle,sandık kurup, seçimin yapılmasını sağlamak gibi bir görevim olduğu içindir. Bu şekildenasıl başka köye gidip oy kullanabilirdim.Çiftçi kütüğünde Hamal köyünde ismi olmayan başka köylerden gelen isimlerin bizim köyde delege seçtirilmesine benim ise muhtarı olduğum Hamal köyünde değil başka bir köyde ismimin çıkmasına rıza gösteremediğimiz için oynanan bu tiyatroyu tutanak ile tespit edip ilgili yerlere bildirdik” dedi.



Başkan iddiaları yalanladı


Yapılan seçimde oy çoğunluğu ile yeniden başkan seçilen Kangal Ziraat Odası Başkanı Basri Çoban ise iddiaları yalanladı. Seçimin ve delege belirlenmesinin usulüne uygun yapıldığını belirten Çoban, “Delege belirleme işlemin Ziraat Odaları Bilgi Sistemi üzerinden yapılır. Bazı köylere sandık dahi kurulmadığı iddia ediliyor. Düzce köyünün belediyelikten düşmeden önce Alacahan’a bağlı olması,Çayırova köyü ise Havuz beldesine bağlanması söz konusu olduğundan bu köylerde yaşayan çiftçilerin isimleri, Düzce köyünde değil de Alacahan’da, Çayırova köyünde değil Havuz’da çıkmıştır.Ancak o köylerden seçime kadar herhangi bir itiraz ve dilekçe gelmediği için güncelleme yapılamamıştır. İddialarla ilgili odamıza herhangi bir itiraz dilekçesi de ulaşmamıştır. Şimdi itiraz eden çiftçilerimizin muhatabıaslında ziraat odası değil, seçimlerden sorumlu olan kaymakamlık makamıdır. Her türlü itiraz yolları da açıktır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 13:14
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