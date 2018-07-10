Ölü sayısı 156'ya yükseldi!

Japonya Hükümet Sözcüsü Yoşihide Suga, düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 156'ya çıktığını ve en az 50 kişinin kaybolduğunu bildirdi.

Arama kurtarma çalışmalarına katılan sivil savunma, sahil güvenlik, polis ve itfaiye personeli sayısının 75 bine yükseltildiğini kaydeden Suga, arama çalışmalarına 80 helikopterin katıldığını ifade etti.

Suga, selle mücadelede özel görev komitesinin oluşturulduğunu ve 18 milyon dolarlık bir bütçenin ayrıldığını söyledi.

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Sel ve toprak kaymalarındaki can kayıpları Hiroşima, Ehime, Okayama, Yamaguçi, Kyoto, Gifu, Şiga, Hyogo, Koçi ve Fukuoka bölgelerinde oldu.

Ülkede yaşanan sel felaketi nedeniyle Başbakan Şinzo Abe Avrupa ve Ortadoğu'ya yapacağı geziyi ertelemişti.