0553 313 94 23

Ölü sayısı 1000’e yükselince ABD Libya’ya ateşkes çağrısı yaptı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bir açıklama yayınlayarak Trablus’ta mülteci gözaltı kampına yapılan saldırıyı kınadı ve siyasi görüşmelere geri dönülmesi ve Libya’ya uygulanan silah ambargosu yasağına uyma çağrısı yaptı.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 16:53
Ölü sayısı 1000’e yükselince ABD Libya’ya ateşkes çağrısı yaptı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bir açıklama yayınlayarak Trablus’ta mülteci gözaltı kampına yapılan saldırıyı kınadı ve siyasi görüşmelere geri dönülmesi ve Libya’ya uygulanan silah ambargosu yasağına uyma çağrısı yaptı.


Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi dünkü toplantısında, Trablus’taki mülteci gözaltı kampındaki saldırılarda ölenler dahil Libya’da 3 ay içinde Trablus’taki BM’nin tanıdığı meşru hükumet ile Hafer güçleri arasında çıkan çatışmalarda ölü sayısının 1000’e yükselmesi üzerine çarpışan taraflara ateş kes ve siyasi görüşmelere geri dönme çağrısı yaptı.


BM Güvenlik Konseyi yaptığı ortak açıklamada Trablus’daki Tajoura mülteci gözaltı kampına yapılan saldırıyı kınayarak bütün tarafları gerginliği azaltma ve ateşkese uyma çağrısı yaptı.


Libya’nın doğu ve güney kesiminde hakimiyet sağlayan Eski General Halife Hafter güçleri nisan başından beri BM tarafından kabul edilen Milli Mutabakat hükumetine karış saldırını sürdürüyor.


Dünya Sağlık Teşkilat WHO, iki taraf arasında 3 aydır süren kara ve hava saldırıları şeklindeki çatışmalarda 1000 kişinin öldüğü ve 5 bin kişinin yaralandığı ve 100 bin kişinin de daha güvenli bölgelere göç ettiğini belirtti.


Haftar güçlerine ait uçakların Trablus’un kenar mahallelerinde bulunan Tajoura taki bir mülteci gözaltı merkezine yaptığı saldırıda 53 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.


BM’nin Cenevre Merkezi’ndeki BM sözcüsü Joel Millan, Hafter güçlerinin 5 mülteci kampından birine yaptığı hava saldırısı sonucu 6 mülteci çocuğun da hayatını kaybettiğini söyledi. Joel Millman, Trablus’teki mülteci gözaltı kampında halen 20’si kadın 4’ü çocuk olmak üzere 350 mültecinin bulunduğunu belirtti.


Rusya ve ABD mülteci kampına yaptığı saldırısı sebebiyle Haftar’ı suçlamaktan kaçındı. İngiltere mülteci kampına yapılan saldırıyı kınayan bir tasarı hazırlayarak tarafları siyasi görüşmelere geri dönme ve Libya’ya uygulanan silah ambargosuna tam uyma çağrısı yaptı.


Birleşmiş Milletler, çoğu Afrikalı 600 mültecinin bulunduğu mülteci kampına yapılan hava saldırısının mes’ulünü tespit etmek için bağımsız soruşturma yapılmasını istedi.


Libya meşru hükumetinin Başkanı Fayez el Sarraj’la dün yaptığı görüşmeden sonra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kanun dışı saldırıların sona ermesi çağrısında bulundu.


BM Genel Sekreteri Antonio Guterres saldırıyı facia olarak niteleyerek BM’nin mültecilerin kamplarını korumak için çatışan taraflarla koordinasyonu paylaştığını söyledi.


BM Mülteji Ajansı sözcüsü Charlie Yaxley, Tajoura mülteci kampının bombalanmasının “bir daha asla tekrarlanmaması gereken bir trajedi” olduğunu belirtti.


Birleşmiş Milletlerin verilerine göre Trablus yakınlarındaki mülteci gözaltı kamplarında 5 bin 700 mülteci bulunuyor.


Siyasi yorumcular, BM’nin tanıdığı Libya Milli Mutabakat hükumeti’nin Türkiye ve Katar’dan destek gördüğünü, Haftar’ın Milli Libya Ordusu grubunun da Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır’dan ve bir dereceye kadar ABD’den destek gördüğünü iddia ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 16:53
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Musluk bataryasından uyuşturucu çıktı
    1. Musluk bataryasından uyuşturucu çıktı
    2. 15 Temmuz için özel internet sitesi..
    3. Davetli gibi girdiği düğün evini soydu!
    4. 2992 metrede mahsur kalan yaralı..
    5. Polonya’da gaz patlaması: 3 ölü
    6. Devrilen dev incir ağacı yolu kapladı
    7. Meryem İçenli, ilk kişisel sergisini..
    8. Zeytinlikte başlayan yangın ormana..
    9. Çin UNESCO listesinde zirveye çıktı
    10. Adana'da silahlı aile kavgası: Ölü ve..
    11. Başkan Soyer’den Koruncukköy’e destek
    12. Ata Demirer yeni yaşını adada kutladı
    13. Hatayspor’da yeni başkan Nihat..
    14. 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı..
    15. Tuz mağarasında nikah töreni
    16. Taksici ve müşteri arasında ’kısa..
    17. Başkan Erdoğan'dan flaş hamle
    18. Vatandaşlar tedirgin! Onu gören..
    19. Ölü sayısı 1000’e yükselince ABD..
    20. Hatay Amanos Dağları kırsalında 3..
    21. Payas Spor Teknik Direktör İsmail Cem..
    22. İskilipçi çiftçilere siyez tohumu..
    23. İçişleri Bakanlığı:"İç güvenlik..
    24. Vedat Muriç transferinde flaş gelişme!
    25. İstanbul’un en büyük su parkı Tuzla’da..
    26. Sevgi, Barış ve Dostluk Festivali’nde..
    27. İçişleri Bakanlığından, Hatay Amanos..
    28. Oyuncu Nathalie Kelley Bodrum'da
    29. Giysilerden deodorant lekesi nasıl..
    30. Otobüsün freni boşaldı faciadan dönüldü
    İmamoğlu’nu destekleyen Süleymancılar CHP medyasının hedefinde! Seçim bitti, Kur'an kurslarına saldırı başladı
    İmamoğlu’nu destekleyen Süleymancılar CHP medyasının hedefinde! Seçim bitti, Kur'an kurslarına saldırı başladı
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    İmamoğlu’nu başkanlığa hazırlayan uluslararası ağı ortaya koydu! “Er-geç ona oy verenler de anlayacak, umarım geç olmaz!”
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Rusya'dan flaş S-400 açıklaması
    Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması!
    Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması!
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır
    Bülent Arınç'tan Ali Babacan açıklaması: Bu yüzden yapılıyorsa yeni parti süreci hızlanır

    Günün Karikatürü

    6 Temmuz 2019
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Dünyayı sarsan açıklama: Kral Selman ölmek üzere
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!
    Putin tüm dünyanın önünde açıkladı! O devleti yıkan NATO kararıydı!