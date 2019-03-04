Ölü kedileri poşete koyup ormana attılar Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde ormanlık alanda poşetlerin içine konulmuş, 6 ölü kedi bulundu.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde ormanlık alanda poşetlerin içine konulmuş, 6 ölü kedi bulundu.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Sevindik Mahallesi’nde bulunan ormanlık alandan geçen bir vatandaş, çöp poşetlerini fark etti. Poşetlere yaklaşan vatandaş, 4 poşetin içinde çok sayıda kedinin telef olduğunu gördü. Poşetleri telefonuyla görüntüleyen vatandaş, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce atılan kediler, ekipler tarafından bölgeden alındı.

Görüntüler sosyal medyada tepki topladı.

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