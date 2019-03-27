Ölü denizanaları sahile vurdu Antalya’nın Alanya ilçesinde sahile vuran onlarca ölü denizanası belediye ekipleri tarafından toplandı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde sahile vuran onlarca ölü denizanası belediye ekipleri tarafından toplandı.

Alanya’nın Galip Dere sahilini kaplayan onlarca ölü denizanası şaşkınlığa neden oldu. Yürüyüş için sahile gelen vatandaşlar, gördükleri manzara karşında şaşkınlığını gizleyemedi. Sahil şeridi boyunca kıyıya vuran denizanalarını ilk defa gören vatandaşların bazıları zehirli olacağı düşüncesiyle yaklaşmazken, bir kısmı ise cep telefonlarıyla görüntü ve fotoğraf çekti. Durumun bildirmesi üzerine Alanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, denizanalarının sahilden temizlemek için çalışma başlattı. Ekipler, sahil kenarından toplandıkları denizanalarını götürdü. Denizanalarının karaya vurma sebepleri araştırılıyor.

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