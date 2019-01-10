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Ölü bulunan kişinin evinden uyuşturucu çıktı

Küçükçekmece'de yaşadığı binanın merdivenlerinde ölü bulunan İran uyruklu kişinin evinde, 57 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi

10 Ocak 2019 Perşembe 18:26
Ölü bulunan kişinin evinden uyuşturucu çıktı

İSTANBUL (AA) - Küçükçekmece'de ölü bulunan İran uyruklu kişinin evinde, 57 kilogram uyuşturucu yakalandı.

Yeni Mahalle Cengiz Sokak'taki binanın merdivenlerinde bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, öldüğü belirlenen İran uyruklu Vali Muhseni'nin (64) aynı binadaki evinde inceleme yaptı.

Yapılan incelemede, evde 57 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüphelinin cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 18:26
  1. İranlı
  2. Şüpheli Ölüm
  3. uyuşturucu

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