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Ölü bulunan çobanın babası ve amcası hakim karşısında

Kırklareli'nin Dolhan köyünde çobanlık yapan Beyti G'nin 4 yıl önce ölü bulunmasına ilişkin babası ve amcasının yargılanmasına başlandı

10 Aralık 2018 Pazartesi 18:43
Ölü bulunan çobanın babası ve amcası hakim karşısında

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Dolhan köyünde çobanlık yapan Beyti G'nin 4 yıl önce ölü bulunmasına ilişkin babası ve amcasının yargılandığı davanın ilk duruşması yapıldı.

Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan tutuksuz sanıklar baba C.G. ve amca R.G. ile avukatları katıldı.

Sanık baba C.G, oğlu Beyti'yi kendisinin öldürmediğini iddia etti. Oğlunun çoğu zaman kışlada kaldığını ifade eden C.G, ölü bulunduğu günün gecesinde kışlada kaldığını düşündüğü gerekçesi ile aramadığını ileri sürdü.

Köyden arkadaşlarının haber vermesi üzerine oğlunu, koru mevkisindeki ağıl yolunda yerde hareketsiz yatar halde bulduğunu öne süren C.G, "Yanına gittiğimde Beyti yerde yatar vaziyetteydi. 'Beyti Beyti' diye seslendim. Ses vermeyince öldüğünü anladım, kötü oldum. Durumu muhtara bildirdim, eve gittim. Muhtar da jandarmayı aramış. Olayla ilgili bildiğim her şey bu kadardır." dedi.

C.G, suçsuz olduğunu iddia ederek, beraatini istedi.

Amca R.G. de savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Evde oturduğu sırada gelen bir arkadaşının haber vermesiyle Beyti'nin öldüğünü öğrendiğini iddia eden R.G, "Arkadaşım beni arabayla alıp olay yerine götürdü. Beyti yerde yatıyordu ve etrafında kalabalık toplanmıştı. Jandarma da oradaydı. Beyti'nin öldürülmesi olayı ile benim bir ilgim yoktur." dedi.

Duruşma, eksikliklerin tamamlanması için ertelendi.

- Olay

Kırklareli'nin Dolhan köyünde 2014 yılında kendisinden bir süre haber alınamayan çobanlık yapan Beyti G, yol kenarında başından darbe almış şekilde ölü bulunmuştu.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatılmış, tanık ifadeleriyle baba C.G. ve amca R.G. gözaltına alınmış, delil yetersizliğinden serbest bırakılmıştı.

Konuyla ilgili 2015 yılında Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, 1. Ağır Ceza Mahkemesinin reddetmesi sonucu Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmiş, itirazın reddine karar verilmişti. Konunun intikal ettiği Yargıtay 1. Ceza Dairesi, baba ve amca hakkında hazırlanan iddianamenin kabul edilerek yargılamanın yapılmasına karar vermişti.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 18:43
  1. 1. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. çoban
  3. ölü

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