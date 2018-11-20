THY- Banjul
0553 313 94 23

Ölü balinanın midesinden 6 kilo çöp çıktı

Endonezya'da kıyıya vuran ölü balinanın midesinde 115 plastik bardak, 4 pet şişe, 25 poşet ve 2 terliğin yanı sıra çeşitli miktarlarda ip ve çuvaldan oluşan toplamda yaklaşık 6 kilo çöp bulundu

20 Kasım 2018 Salı 13:15
Ölü balinanın midesinden 6 kilo çöp çıktı

CAKARTA (AA) - Endonezya'nın Sulawesi bölgesinde sahile vuran ölü balinanın midesinden yaklaşık 6 kilo çöp çıktı.

Çevre ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, Wakatobi bölgesindeki Kapota Adası'nda, kıyıya vurmuş halde cesedi çürümeye başlayan 9,5 metre uzunluğunda İspermeçet balinası bulunduğu bildirildi.

Uzmanların, balinanın midesinden 115 plastik bardak, 4 pet şişe, 25 poşet ve 2 terliğin yanı sıra çeşitli miktarlarda ip ve çuvaldan oluşan toplamda yaklaşık 6 kilo çöp çıkarttığı belirtildi.

Balina üzerinde inceleme yapan Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) yetkilileri de ceset çürümeye başladığı için balinanın ölümüne midesindeki çöp yığınlarının neden olup olmadığını belirleyemediklerini ifade etti.

İncelemelerin ardından balinanın bugün bölgedeki Kolowawa Plajı'na gömüleceği bildirildi.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 13:15
  1. çöp
  2. Endonezya
  3. Kapota adası
  4. ölü balina

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Rachmaninov Anatolian Project" Akıngüç Oditoryumu sahnesinde
    1. "Rachmaninov Anatolian Project"..
    2. Yargıtay sözleşmeli personel alımı..
    3. Akar ve Fidan Rusya'ya gitti!
    4. Gelin-kaynana kavgası
    5. Akar ve Şoygu görüşmesinde bölgesel..
    6. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve..
    7. "Avrupa savunma girişimleri NATO'ya..
    8. Beyaz ette yüzde 35'e varan indirim..
    9. 41 haftadır böylesi olmadı! Türkiye'ye..
    10. AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı
    11. Beşiktaş yıldız futbolcusundan..
    12. Pilotluk hayalleri yarım kaldı
    13. Sahte tarikat şeyhinin iğrenç yüzü..
    14. İşverenin SGK prim borcuna taksit..
    15. ABD'den bir S-400 tehdidi daha!
    16. Piyasalarda gün ortası
    17. Ölü balinanın midesinden 6 kilo çöp..
    18. Schneider Electric, Mersin Şehir..
    19. "Kredi faizleri aralık ayında daha da..
    20. Beşiktaş istedi! Kayserispor'dan..
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi
    Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi
    Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
    Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
    İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı
    İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı
    "Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!
    "Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!

    Günün Karikatürü

    20 Kasım 2018
    Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
    Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
    Türkiye düşmanlıklarını gizlemiyorlar!
    Türkiye düşmanlıklarını gizlemiyorlar!