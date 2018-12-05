Ölü bağışçıdan nakledilen rahimle çocuk sahibi oldu

LONDRA (AA) - Güney Amerika ülkesi Brezilya'da doktorlar, tıp tarihinde ilk kez hayatını kaybeden bir bağışçıdan nakledilen rahimde gelişen bir bebeğin doğumunu gerçekleştirdi.

Sao Paulo Üniversitesi Tıp Fakültesinden bilim adamları, 32 yaşındaki bir kadın hastanın geçen yıl aralık ayında hayatını kaybetmiş bir bağışçıdan nakledilen rahim sayesinde doğum yaptığını bildirdi.

Doğumu gerçekleştiren ekibe önderlik eden Dr. Dani Ejzenberg, ender görülen bir kalıtsal bozukluk nedeniyle doğuştan rahmi bulunmayan hastanın, 7 ay önce nakledilen rahim sayesinde suni gebelik yoluyla bir kız çocuğu dünyaya getirdiğini belirtti.

Doğum, tıp tarihinde bir ilk olarak kayıtlara geçti.

Daha önce sağlıklı bağışçılardan nakledilen rahimlerle 11 doğum yapılmıştı. Ölü bağışçılardan alınan rahimlerle gerçekleştirilen 10 nakil denemesi ise başarısız olmuştu.