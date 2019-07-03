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Oltu’ya yön verenlere teşekkür belgesi

Oltu Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Gazi Atmaca, Oltu Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cemal Tanrıver ve Edebiyat Öğretmeni Temel Vural, projeler konusundaki çalışmalarından dolayı Kaymakam Şenol Turan tarafından başarı belgesi ile ödüllendirildi.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 16:16
Oltu’ya yön verenlere teşekkür belgesi

Oltu Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Gazi Atmaca, Oltu Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cemal Tanrıver ve Edebiyat Öğretmeni Temel Vural, projeler konusundaki çalışmalarından dolayı Kaymakam Şenol Turan tarafından başarı belgesi ile ödüllendirildi.


2014 Yılında, valilik yönergesiyle Erzurum Valiliği bünyesinde Proje Koordinasyon Merkezi kurulmuştu. Erzurum’un, AB kaynakları başta olmak üzere yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası fon ve imkânlardan yararlanmak suretiyle ülkemizde ve uluslararası platformda her yönüyle marka il olması için AR-GE çalışmaları yapmak, Avrupa Birliği Müktesebatı İl/Bölge ve ulusal planlar ile uyumlu çalışmalar yapmak, kamu, sivil ve özel kesim arasında işbirliği ile farkındalıkları artırmak, projeler üretmek ve bu projelere ulusal ve uluslararası fon ve hibelerden kaynak elde etmek, Erzurum ilinde yürütülmekte olan projeleri desteklemek ve il genelinde AB konusunda koordinasyonu sağlamak amacıyla kurulan bu merkezle koordineli olarak ve merkezin kuruluş amaçları doğrultusunda faaliyet göstermek üzere Oltu Kaymakamlığı bünyesinde de proje ofisi oluşturulmuştu.


Oltu Kaymakamlığı Proje Ofisinde, proje ofisinin kuruluş amaçları ve çalışma esasları çerçevesinde, hem Kaymakamlık, hem de İlçemizdeki eğitim kurumları ile kamu kurum ve kuruluşlar adına hazırlayıp başarıyla yürüttükleri proje çalışmalarından dolayı, Oltu Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Gazi Atmaca, Oltu Halk Eğitimi Merkezi Müdürü ve Kaymakamlık Proje Ofisi Proje Koordinatörü Cemal Tanrıver, Uzman Edebiyat Öğretmeni ve Kaymakamlık Proje Ofisi Proje Koordinatörü Temel Vural, Kaymakam Şenol Turan tarafından başarı belgesi ile ödüllendirildiler.


Kaymakam Şenol Turan, Yazı İşleri Müdürü Gazi Atmaca, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cemal Tanrıver ve Edebiyat Öğretmeni Temel Vural’ı, ilçemizin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına ve tanıtılmasına katkı sağlayacak proje çalışmalarından dolayı kutladı. İhale aşamasına gelen Oltu Tarihi Kilisesinin Restorasyonu, Oltu Hükümet Konağı Bahçesi Peyzaj Projesi, Oltu Taş Han Projesi ve Oltu Kalesinin Restorasyonu gibi proje uygulamalarından duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Turan, “Birlikte göstermiş olduğunuz gayreti takdirle karşılıyor, başarılı ve örnek hizmetlerinizin devamını diliyorum” dedi.


Başarı belgesi ile ödüllendirilen Yazı İşleri Müdürü Gazi Atmaca, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cemal Tanrıver ve Edebiyat öğretmeni Temel Vural da memnuniyetlerini dile getirerek, Kaymakam Turan’a teşekkür ettiler.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 16:16
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