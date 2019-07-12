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Oltu’ya 5 bin kitaplık kütüphane

Oltu Tarihi Aslanpaşa Camii yanında atıl durumda bulunan İlçe Müftülük binası ve lojmanı atıl durumdan kurtarılıp semt kütüphanesiolarak gençlerin hizmetine sunuldu.

12 Temmuz 2019 Cuma 10:00
Oltu’ya 5 bin kitaplık kütüphane

Oltu Tarihi Aslanpaşa Camii yanında atıl durumda bulunan İlçe Müftülük binası ve lojmanı atıl durumdan kurtarılıp semt kütüphanesiolarak gençlerin hizmetine sunuldu.


Oltu İlçe Müftülüğü boşaltılan binayı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı DAP Bölge İdare Başakanlığı’na yapılan proje ile 5 bin kitaplık bir kütüphane, Robotik odası,4-6 yaşlarına hitap eden bir oda mutfak, seminer odası, oyun odası, söyleşi odası çok kapsamlı bir kütüphane hizmete açıldı.


Kütüphanenin açılışında konuşma yapan Oltu Kaymakamı Şenol Turan, “Oltu Kalesinin Restorasyonu için DAP idaresi Başkanı Adnan Demire Müracaat ettiğimizde Kalenin restorasyonunun maliyetinin çok yüksek olduğunu şu aşamada onu karşılayamayacağını belirtiramauygun bir yer bulup tahsis edersenizOltu’ya güzel bir Kütüphane yapayım der bunun üzerine Oltu Kaymakamlığı ve Oltu İlçe Müftülüğübirlikte yapmış oldukları proje kapsamındaKütüphanenin çalışmalarına başlanıldı. 400 bin liralık bir mebla bizlere ayırarak güzel bir kütüphaneye kavuşturdular kendilerine teşekkür ederiz” dedi.


Kütüphanenin açılış kurdelasını Kaymakam Şenol Turan, Oltu Belediye Başkan yardımcısı Osman Coşkun, Oltu İlçe Müftüsü A.Nuri Bayrak Tutan birlikte kestiler.


İlçe Müftüsü A.Nuri Bayraktutan Oltu kaymakamı Şenol Turan’a ve açılışa katılan konuklara Kütüphaneyi gezdirerek bilgi verdi.


İlçe Müftüsü A.Nuri Bayraktutan, “Oltu Hükümet Binasının yeni yapılması ile birlikte binamızı oraya taşıdık bu binayı atıl durumda bırakmamak için Kaymakam Beyimizin vermiş olduğu fikirle burayı kütüphane yapalım fikriyle işe koyulduk. DAP İdaresi Başkanlığına müracaat ederek güzel bir proje ile Tarihi Aslanpaşa Camisinin huşusuna yakışır bir kütüphane yapmış olduk. Oltu nüfusun kalabalık olduğu bir ilçemiz bu açıdan baktığımızda Oltumuzda 20 ye yakın camimiz varbunlarda gönüllü olarak hizmet veren 35 din görevlimiz var bunlar gençlerimiz için çalışmayı kendilerine şiar etmişlerdir. Bu arkadaşlarımızın camilerde kendi grupları var bu guruplarını alıp bu kütüphanemize getirerek buradan faydalana bilirler çocuklarını boş zamanları daha verimli geçeceğine inanıyorum”dedi.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 10:00
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