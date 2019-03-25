0553 313 94 23

Oltu’nun düşman işgalinden kurtuluş yıldönümü kutlandı

Oltu’nun düşman işgalinden kurtuluşunun 101.

25 Mart 2019 Pazartesi 17:09
Oltu’nun düşman işgalinden kurtuluş yıldönümü kutlandı

Oltu’nun düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.


Atatürk Anıtına çelenk bırakılmasıyla başlayan program, 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda düzenlenen törenle devam etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından ilçe protokolü vatandaşların bayramını kutladı.


Devlet büyüklerinin tebrik mesajlarının okunmasının ardından, öğrenciler, düşman işgalinden kurtuluşu temsili olarak canlandırıldı. Bu esnada 25 Mart Spor Kulübü tarafından motorlu paraşüt ile uçuş gerçekleştiren Yamaç Paraşüt Eğitmeni Ali Zayimoğlu, Türk Bayrağını Oltu semalarında dalgalandırıldı.


Ardından ilçe genelinde düzenlenen Oltu’nun kurtuluşuyla ilgili şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlerin ödülleri protokol tarafından verildi.


Program, Baba ve Oğulları folklör ekibi ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi mehteran ekibinin gösterileriyle son buldu.


Törene, Oltu Kaymakamı Şenol Turan, Oltu Garnizon Komutan vekili Binbaşı İzzet Kalender, Oltu Cumhuriyet Başsavcısı Bahadır Altan Bayındır, Oltu Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ethem Gökboğa, Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslan Gülcü, Cumhur İttifakı AK Parti Oltu Belediye Başkan adayı Celal Çelebi, Oltu Emniyet Müdür vekili ile kurum amirleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 17:09
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bayrampaşa’da kıyafetler geri dönüşüm kumbaralarında birikiyor
    1. Bayrampaşa’da kıyafetler geri dönüşüm..
    2. Venezuela, S-300 füzesi denedi
    3. Milli Takım'da Emre Belözoğlu şoku!
    4. AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Bahattin..
    5. İstanbul’dan Yüksekova’ya kitap desteği
    6. A Milli Takım’da kaptan Emre Belözoğlu..
    7. Üniversiteli gençler down sendromlu..
    8. ‘Robocon 2019’un şampiyonu: Bayrampaşa..
    9. 13 yıl sahte kimlikle yaşamıştı
    10. İzmitli avukat, nişanlısını görmeye..
    11. Altınordu Belediye personeline yangın..
    12. Başkan Adayı Köken: "Eyüpsultan..
    13. Muhafazakar Yükseliş Partisi Kastamonu..
    14. Dere içerisinde ölü bulundu
    15. Beyoğlu Belediyesi’nin çocuklar için..
    16. Mozambik’te yollar yeniden açılmaya..
    17. Yüksekova’daki öğretmenlere yönelik..
    18. Japonya'da 2,5 milyar yıllık kaya..
    19. ’Park Et Devam Et’ Otoparkları trafiğe..
    20. İçişleri Bakanı Soylu:"İnsansız hava..
    21. "15 Temmuz'da herkes bir sınav verdi"
    22. Fransa İslam Konseyi (CFCM), Youtube..
    23. Türk savaş uçaklarının "taciz ettiği"..
    24. Bursa’da zincirleme kaza: 2 yaralı
    25. Şelale yolunda 50 metre arayla iki..
    26. MSÜ sınav yerleri son dakika açıklandı..
    27. Cizre'de etkili olan yağış
    28. Hafif ticari araçla otomobil kafa..
    29. "55. Kütüphane Haftası" İstanbul açılışı
    30. Antalya’da ücretsiz toplu taşıma ve su..
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 ve F-35 resti dünya basınında
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 ve F-35 resti dünya basınında
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler