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OLTUMER faaliyetlerine çocuklara bot kampanyası ile başladı

OLTUMER faaliyetlerine çocuklara bot kampanyası ile başladı.

16 Şubat 2019 Cumartesi 11:14
OLTUMER faaliyetlerine çocuklara bot kampanyası ile başladı

OLTUMER faaliyetlerine çocuklara bot kampanyası ile başladı.


OLTUMER yönetimi, sosyal medyada Çocuklara Bot kampanyası yürütücüsü Ece Ara hanım ile irtibat kurdu. Oltu, Olur, Şenkaya, Narman ilçe MEB Müdürleri ile ihtiyaçlı olan çocukların ayakkabı numaraları ve kız/erkek oldukları tespit edildi. Bu bilgiler kampanya koordinatörüne gönderildi ve çocuklara özel botlar üretildi.


Oltu Belediye Başkanlığı’nın tahsis ettiği bir araç ile dağıtılması planlanan 400 çift kışlık bot ilçe MEM Müdürleri aracılığı ile öğrencilere ulaştırıldı.


Bu arada Bursa Altınşehir Koleji de 50 çift ayakkabı ile ve Erzurumlu Hanımların elde ördükleri 50 çift bere ve kaşkol ile kampanyaya destek verdiler. Son olarak 60 çift bot Orcuk Köyünde dağıtılarak kampanya tamamlandı.


Merkez Müdürü ve Dekan Prof. Dr. Aslan Gülcü, “Kampanyaya destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 11:14
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